Mathis fikk 60 nye kollegaer da bedriften kuttet innleie

Tømrer og klubbleder Mathis Marien er blant de ansatte i Hent som snart har bygget ferdig nye kontorlokaler for Aker Solutions på Snarøya utenfor Oslo.

De siste ti månedene har hverdagen på byggeplassen endret seg.

Entreprenøren Hent har satset på å ansette håndverkere innen betong og tømring direkte, og har kuttet ut innleie.

– For oss på grasrota er dette en viktig seier, og vi har jobbet hardt for å få det til, sier Marien.

Han sier de nye og langt strengere reglene om innleie fra bemanningsbyrå har hatt rask og god effekt.

Fra 1. april i år ble det nemlig helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslofjordområdet.

I hele landet ble det ulovlig for bedrifter uten tariffavtale å leie inn begrunnet med et midlertidig behov.

Bekymret for ESA og Oslo-modell

Nå er klubbleder Marien opptatt av at innstrammingen på innleie ikke utfordres av EØS-regler, noe som er aktuelt etter at EØS-organet ESA i sommer besluttet å åpne sak mot Norge.

ESA mener regelverket bryter med EØS-avtalen og at de nye reglene er «uberettiga og uforholdsmessige».

Enda nærmere i horisonten, ligger lokalvalget 11. september, der mye står på spill for organiserte bygningsarbeidere.

– I Oslo har vi Oslo-modellen som stiller krav til byggherrer og entreprenører som gjør det mulig for skikkelige bedrifter med tariffavtale å vinne anbud. Jeg er redd for at dette svekkes, dersom den sosialistiske siden taper og de borgerlige tar over, sier klubblederen.

Et styrket kollektiv

Er du fast ansatt, har du mindre grunn til å bekymre deg og mer tid til å engasjere deg for kollektivet, fastslår han.

Han forteller at klubbstyret nå har medlemmer som snakker både polsk og litauisk.

Marien mener også at det blir satset mer på å bygge på kompetansen folk har, ved at de for eksempel får ta fagbrev.

– Slik er det ikke i bemanningsbransjen, sier han.

Et eksempel på det er Linas Alekna, som etter mange år i bemanning fikk fast jobb i Hent i fjor.

Nå har han tatt svennebrevet.

Et kvantesprang for arbeidslivet

Med på besøket på byggeplassen i Bærum, er også forbundssekretær i Fellesforbundet Dag-Einar Sivertsen og Rødt-leder Marie Sneve Martinussen.

– Innleiereglene er den største seieren på arbeidsliv, og den må vi stå klar til å forsvare, sier Martinussen.

Akkurat innleieforbudet ligger hennes hjerte nær, da det var det første forslaget Rødt fremmet da partiet kom inn på Stortinget i 2017.

Marie Sneve Martinussen, Rødt-leder, fagforeningsleder for Tømrer og Byggfagforeningen Alexander Hopland-Wøien og klubbleder i Hent, Mathis Marie. (Jonas Fagereng Jacobsen/FriFagbevegelse)

Fellesforbundets Dag-Einar Sivertsen er enig og vil skryte av regjeringa for å ha levert som bestilt på arbeidsliv og innstramminger i reglene for innleie.

Han karakteriserer det nye innleieregimet som et kvantesprang i riktig retning.

– Vi står helhjertet bak regjeringas nye regler for innleie. Og vi har full tillit til at de håndterer denne saken videre.

Sivertsen peker på at nå står fagbevegelsen klar til å ta i bruk de verktøyene de har fått, og at Fellesforbundet kjører mye skolering av tillitsvalgte på hvordan de nye reglene kan brukes for å sikre faste og gode jobber.

Is i magen?

– ESA har en helt legitim rett til å følge sitt spor. Men vi støtter selvsagt regjeringa og mener innleiereglene står seg godt. Vi frykter ikke denne saken, sier Sivertsen.

Han mener det er best å ha litt is i magen og ikke hisse seg for mye opp over noe som muligens kan skje.

Rødts Sneve Martinussen understreker at partiet kommer til å prioritere å kjempe for at ikke et komma i innleiereglene skal endres på ordre fra ESA:

– Vi må ha felles front mot ESAs utidige forsøk på innblanding i norsk arbeidsliv. Enhver seier som er vunnet må vi også være klare til å forsvare, om det så er mot ESA i innleiesaken eller de blå partiene når det gjelder kommunale modeller for seriøsitet - som Skiens-modellen eller Oslo-modellen, sier hun.

Landsmøte i oktober

Fellesforbundets Dag-Einar Sivertsen sier at seriøst arbeidsliv som alltid vil være et helt sentralt tema når forbundet samles til landsmøte i oktober.

– Det kommer garantert politikk fra Fellesforbundet som står seg godt i forhold til også å forsvare den sittende rød grønne regjeringens arbeidslivspolitikk, sier han.

