Facebook utestenger norske partier: – En stor utfordring for demokratiet

Over en lengre periode er lokale partilag fra alle partier kastet ut av Facebook uten gode grunner.

De ulike partiene fortviler, mens Facebooks eiere, Meta, forblir stumme.

– Partilagene har ikke gjort noe som skal forårsake det. Det er lagt opp til en ankemulighet overfor Meta, men alle slike blir avvist. Det henvises bare til domstolene. Det er helt håpløst, sier Anders Eidsvaag Graven.

Han er økonomi og IT-leder i Senterpartiets Hovedorganisasjon.

Han har meldt problemet inn til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) som har forsøkt å skape en dialog med Meta om saken. Uten at det hittil har hjulpet mye.

– Det ender bare i en byråkratisk loop. Vi kommer bare til engelskspråklig support som ikke har innsikt eller forståelse for problemet, sier Graven.

Betydelig aktør

Han synes det er veldig spesielt at en så betydelig aktør på sosiale medier oppfører seg slik, og ikke har noen dialog for å løse det.

– Sosiale medier er blitt veldig viktig. Å bli fratatt muligheten til å benytte sosiale medier er en stor utfordring for demokratiet.

Nittedal Senterparti, Hvaler Senterparti og Bamble Senterparti er blant lokallagene som er kastet ut. Fagbevegelsens Arbeiderpartilag er også uønsket hos Meta og kastet ut av Facebook.

Det samme skjedde også en rekke Ap-lag i Østfold, med partilagene både i Sarpsborg, Skiptvedt, Marker, Indre Østfold og Moss.

Aps ordførerkandidat i Lier kommune, Silje Kjellesvik Norheim opplevde det samme. Hun fikk til slutt bistand fra partikontoret, som klarte å sette henne i kontakt via epost med et menneske i Meta, og fikk løst det.

Flere titalls Høyre-lag

Høyre har det samme problemet.

– Vi har over lengre tid blitt kontaktet av flere ordførerkandidater, lokal- og fylkesforeninger som opplever at deres Facebook- og Instagram-sider tas ned av Meta. Vi har også fått bekreftet at dette ikke bare gjelder oss. Jeg har ikke helt oversikt over hvor mange kontoer det er snakk om, men det er flere titalls, sier sjef for digitale medier i Høyres stortingsgruppe, Nikolai Langfeldt Carlsen.

Han mener det helt klart er et problem at lokale sider stenges ned, da Facebook er en viktig kommunikasjonskanal, spesielt inn mot et valg.

– Mange av våre lokalforeninger bruker dette som sin primære digitale kommunikasjonskanal ut mot velgerne. Da er det et demokratisk problem når de plutselig ikke lenger kan nå ut til folk med politikken sin, mener han.

Høyre har altså vært i kontakt med både Meta og NSM (Norsk Sikkerhetsmyndighet) om problemstillingen.

– Jeg håper virkelig at dette hjelper nå, og at både vi og de andre partiene slipper å møte på flere av disse utfordringene i innspurten, sier Langfeldt Carlsen.

Verre enn nettroll

Fylkessekretær i Innlandet Arbeiderparti, Bjørn Jarle Røberg-Larsen, forteller at også minst hvert tredje partilag i hans fylke har vært stengt ute. Per nå er fem av 46 kommunepartier utestengt.

Røberg-Larsen har jobbet mye med å finne ut hva som egentlig har skjedd. Han er temmelig sikker på at det hele skyldes at Meta, som eier Facebook, har vært veldig redd for politisk påvirkning før valget.

– Men dette har blitt langt verre enn hva russiske nettroll har kunnet forårsake. Det har i alle fall vært langt mer inngripende og har skapt masse merarbeid for fylkeslagene og våre lokale partilag, sier han.

Han mener det er et felles trekk ved sidene som er stengt ned: De har manglet en identitet eller verifisering av ansvarlige for siden.

Linn Andersen i Fagbevegelsens Arbeiderpartilag, har også fått beskjed om at sponsing har vært en årsak til nedstengingen.

– Men vi har aldri mottatt noen sponsing. Vi har kun lagt ut dokumentasjon på egen aktivitet.

– Jeg fikk først beskjed da jeg forsøkte å legge ut poster om valgkampaktivitet at jeg ikke kunne publisere på Facebook fra brukerkontoen, for deretter å oppdage at hele siden hadde blitt fjernet mandag morgen, sier hun.

Møte med Meta

Tirsdag hadde imidlertid Høyre et møte med Facebook-eier Meta, hvor de har lovet å behandle alle sakene fortløpende.

Politisk sjef for Facebook i Norge og tidligere rådgiver i Høyres stortingsgruppe, Marianne Neraal, har imidlertid ikke besvart henvendelser fra FriFagbevegelse, verken på mail eller i Facebooks egne kanaler.

– Dette er informasjon jeg nå har sendt ut til de andre partiene. Jeg håper virkelig at dette hjelper, og at både vi og de andre partiene slipper å møte på flere av disse utfordringene i innspurten, sier Nikolai Langfeldt Carlsen, som har ansvaret for digitale medier i Høyre.

