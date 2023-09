Barnearbeid og dødsulykker: Norsk industri kjøper «blodkull» fra Colombia

– Dette er kull som ingen vil snakke noe om. Det blir liksom holdt kjeft om at industrien i Norge bruker enorme mengder kull importert fra Colombia, sier Svein Jonny Albrigtsen.

Han er tillitsvalgt med for medlemmene i Norsk Arbeidsmandsforbund i gruveselskapet Store Norske, og leder av LO Svalbard.

Nå reagerer han sterkt på en fersk rapport fra Fremtiden i våre hender, der det kommer fram at Norge de siste årene har importert over 1,2 millioner tonn kull til bruk i industrien.

60 prosent av kullet kommer fra Colombia, der gruvedriften er kritisert for svært problematiske sosiale og miljømessige forhold.

Her kan nevnes barnearbeid, et høyt antall dødsulykker, generelt manglende overholdelse av arbeiderrettigheter og store miljøødeleggelser.

– Det er forferdelig og veldig dobbeltmoralsk av Norge. Vi skal være flinkest i klassen, men så er vi ikke det likevel, sier Albrigtsen.

– Bruk de mineralene vi har i Norge, og gjør det på en ordentlig måte, er beskjeden fra Svein Jonny Albrigtsen. (Ylva Seiff Berge)

Kunne heller kjøpt kull fra Svalbard

I rapporten kommer det fram at Norge også står på Colombias liste over hoved-mottaksland for landets kulleksport. De store mengdene kull som eksporteres, er både metallurgisk og termisk (se faktaboks).

Albrigtsen mener at industrien heller kunne ha kjøpt kullet fra Store Norske på Svalbard.

– Vi selger i dag kull til Tyskland, som går til metallurgisk industri. Det er det reneste kullet i hele verden. Tyskerne vil ha kullet vårt fordi det er av høy kvalitet og inneholder lite svovel, sier Albrigtsen.

Han tror det dreier seg om et prisspørsmål, og at norsk industri får kull fra Colombia til en billigere pris.

– Industrien skylder på utgiftene, og vil ha ned kostnadene – da henter de kullet der det er billigst. Det er et kostnadsspørsmål for å få den varen de produserer mest mulig lønnsom, sier Albrigtsen.

Håper på konsekvenser

Albrigtsen forteller at han lenge har vært klar over kullimporten fra det han kaller utviklingsland. Han mener den kan ha pågått i 30 år, kanskje enda lenger.

– Det var jo i sin tid snakk om å kjøpe kull fra Store Norske, men det ble det ikke noe av, sier Albrigtsen.

I tillegg til å lede LO Svalbard er han også sikkerhetsinspektør i Gruve 7, den 57 år gamle gruva som i dag er den eneste Store Norske drifter på Svalbard.

Planen var opprinnelig at gruvedriften skulle opphøre i år, men i fjor høst kom nyheten om at gruvedriften på Svalbard skal fortsette i to år til, altså fram til 2025.

Nå håper Albrigtsen at nyheten om blodkullet fra Colombia vil få konsekvenser for norsk gruveindustri.

– Næringsministeren har selv sagt at vi må sette søkelys på selvproduserte mineraler. Norge er et rikt land, og vi har de strengeste reguleringene, arbeidsforholdene og arbeidsforpliktelsene, sier han, og kommer med følgende oppfordring til næringsminister Jan Christian Vestre:

– Bruk de mineralene vi har i Norge, og gjør det på en ordentlig måte.

Har drevet detektivarbeid

Framtida i våre hender har gjennom statlig colombiansk statistikk fått bekreftet at Norge har importert metallurgisk kull fra tre områder i Colombia.

Det har skjedd dødsulykker i alle tre, og organisasjonen kan bekrefte at Norge importerer mest kull fra Norte de Santander, delstaten hvor det er flest dødsulykker fra gruvedrift.

I gruvesektoren i Colombia jobber det også mange barn.

Liv Thoring er seniorrådgiver i Fremtiden i våre hender, og har forfattet rapporten om kullimporten fra Colombia.

Hun forteller om et møysommelig arbeid, der det har vært vanskelig å hente ut informasjon.

– Det har vært en del detektivarbeid. Jeg synes funnene er skremmende og kritikkverdige. Her mener jeg at norske bedrifter må gjøre en innsats, sier hun, og legger til:

– I en ideell verden bruker vi ikke kull, men all den tid noen deler av industrien fortsatt benytter kull, må de i det minste sikre at det ikke er kritikkverdige forhold i verdikjeden.

Thoring forteller at etter at den nye åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022, er selskaper i Norge pålagt å svare på spørsmål om sine leverandørkjeder, inkludert selskaper som direkte eller indirekte importerer kull og andre råvarer fra Colombia.

– Selskapene må vise åpenhet gjennom årlige redegjørelser om hvordan de jobber for sikre menneskerettighetene og hva de gjør for å igangsette forbedringstiltak dersom de finner kritikkverdige forhold, sier hun.

Flere bedrifter importerer

Framtida i våre hender har over tid arbeidet for å finne ut hvor kullet som importeres til Norge kommer fra, og hvem som mottar og benytter seg av kull fra Colombia.

De har kartlagt norske aktører og henvendt seg til de ti største metallurgiske bedriftene i Norge.

Alle selskapene har svart, og fire benytter kull i produksjonen sin.

To av disse benytter med sikkerhet, eller importerer kull som stammer fra svært problematiske områder i Colombia.

Et tredje selskap oppgir at kullet kommet fra Europa og Amerika, men vil ikke oppgi opprinnelsesland.

Det fjerde selskapet oppgir at de får kull fra SSAB Finland, men hvor dette kullet kommer fra har miljøorganisasjonen ikke fått vite. Det kan dermed heller ikke utelukkes at selskapet benytter kull med colombiansk opprinnelse.

Ikke hørt fra Nærings- og fiskeridepartementet

Arbeidsmanden har stilt følgende spørsmål til Nærings- og fiskeridepartementet:

• Hvordan stiller næringsministeren seg til Svein Jonny Albrigtsens forslag om å bruke kull fra Store Norske i norsk industri?

• Hvordan stiller næringsministeren seg til funnene i rapporten, der det kommer fram at Norge de siste årene har importert over 1,2 millioner tonn kull til bruk i industrien, der 60 prosent kommer fra Colombia der gruvedriften er kritisert for svært problematiske sosiale og miljømessige forhold?

• Etter gjentatte påminnelser, har det ikke lykkes å komme i kontakt med næringsminister Jan Christian Vestre eller andre talspersoner i departementet.

Termisk kull:

Termisk kull blir i hovedsak brukt i elektrisitetsproduksjon og til oppvarming, men kan ved bearbeiding også nyttes i metallurgisk industri – det vil si i framstilling av for eksempel jern og stål. Det termiske kullet Norge importerer skipes først til koksprodusenter i Europa som vasker, sikter og preparerer kullet for metallurgisk bruk.

Metallurgisk kull:

Metallurgisk kull skiller seg fra termisk kull ved at det inneholder mere karbon og mindre fuktighet og aske enn termisk kull. Det brukes til å produsere koks, som er den primære kilden til karbon som brukes i for eksempel stållaging. Den colombianske produksjonen av metallurgisk kull foregår i flere hundre meter dype gruver, det er der man finner det hardeste kullet av høyest kvalitet. Det er i denne typen gruver det har skjedd mange dødsulykker i Colombia.

Kilde: Framtida i våre hender

