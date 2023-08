Privatisering vil barbere lønna til de ansatte, advarer Rødt

Høyre har varslet en storstilt privatisering av sykehjem der de vinner høstens valg.

Blant annet har de varslet privatisering av fire sykehjem i Oslo, to i Bergen, ett i Tromsø og ett i Kristiansand.

Utfordrer Høyre

Rødt-leder Marie Sneve Martinussen utfordrer Høyre til å fortelle hvilken sykehjem som skal ut på anbud, hvis høyresiden vinner valget.

– Ansatte fortjener å få vite, før de går til stemmeurna, hvem som skal få lønna barbert og hvem som skal få dårligere pensjonsvilkår, sier Sneve Martinussen.

Byrådslederkandidat for Høyre i Oslo, Eirik Lae Solberg, er ikke enig.

Han mener det vil være uansvarlig av ham å på forhånd peke ut sykehjem han mener bør konkurranseutsettes om partiet vinner valget.

– Det tror jeg Rødt-lederen også skjønner. Det kan enten være sykehjem som i dag driftes av kommunen, eller sykehjem som for tiden er under bygging. Det får vi se på, sier han.

– Ikke populært

Rødt-lederen synes det er uredelig av Høyre å ikke ville svare.

– Høyre forstår at folk flest ikke vil tillate profitt på velferd. Derfor vil de også sminke politikken sin og snakke minst mulig om det.

Sneve Martinussen er bekymret på de ansattes vegne dersom arbeidsplassen blir privatisert.

– Motparten i lønnsoppgjørene som kommer, vil ikke være den samme. Alle vet at lønnsnivået med NHO som motpart i gjennomsnitt ligger ni prosent under lønnsnivået i KS-området, sier Rødt-lederen.

Velferdstjenesteutvalget slo i 2020 fast at kommersielle produsenter «i gjennomsnitt har et lønnsnivå som ligger 9 prosent lavere enn hos offentlige produsenter» hvis man ser velferdstjenester under ett.

Garantier holder ikke

Sneve Martinussen mener holdningen til privatisering i velferden viser at Høyre ikke helt forstår hvordan arbeidslivet fungerer.

– Høyre burde vite at garantiene de kommer med er lite verdt, for verken rådhuset eller Stortinget bestemmer lønna til folk, som er prisgitt forhandlinger med arbeidsgivere, mener Martinussen.

I tillegg har du lønnsnivået til nyansatte, og framfor alt pensjonen, påpeker Rødt-lederen.

– Mange risikerer å miste AFP (avtalefestet pensjon, red.anm.). Og da snakker vi om folk som virkelig har hengt i stroppen og har behov for å gå av tidligere.

Høyre: – Kvaliteten viktigst

Eirik Lae Solberg mener Rødt-lederen bommer.

– Det er helt forunderlig hvordan Rødt, LO og hele venstresiden i norsk politikk stritter imot når det eneste Høyre vil er å sikre at arbeidstakere ved sykehjem som er konkurranseutsatt skal ha konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår sammenlignet med de som jobber ved et kommunen drifter selv, legger han til.

Han viser til at byrådsleder Raymond Johansen (Ap) tidligere i sommer hevdet at det Høyre ønsker å gjøre er ulovlig, men at han umiddelbart måtte innrømme at han tok feil.

– Det vet den nye Rødt-lederen, men det kan se ut som fakta passer dårlig inn i partiets valgkamp, sier Lae Solberg.

At de ansatte skal trives på jobb og ha konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår, er det i realiteten ingen uenighet om mellom Høyre og venstresiden, hevder han.

Lae Solberg sier at dersom høyresiden vinner valget, skal det gjøres en grundig gjennomgang av hva som er status ved alle sykehjemmene og av hvilke som har fornøyde beboere og hvilke som ikke har det.

– For Høyre er kvaliteten på tilbudet ved sykehjemmene det viktigste, altså at beboerne og deres pårørende er fornøyd. Det opplever jeg egentlig ikke at venstresiden snakker veldig mye om, sier Eirik Lae Solberg.

– Useriøst å peke på sykehjem

I Bergen har Høyre sagt at de vil privatisere driften av to sykehjem.

Byrådslederkandidat for Høyre i Bergen, Christine B. Meyer, poengterer at Høyre ønsker å gjøre en gjennomgang av kvaliteten på sykehjemmene i Bergen kommune, hvis Høyre får ta over styringen av Bergen.

– Så skal vi beslutte hvilke to sykehjem som kan konkurranseutsettes. Med begrenset tilgang til informasjon om driften på de ulike sykehjemmene, ville det være useriøst av Høyre i dag å peke på to konkrete sykehjem, sier Meyer.

Ansatte kan reservere seg

Meyer forklarer at Høyres intensjon med å konkurranseutsette eksisterende sykehjem ikke er å spare lønns- eller pensjonsutgifter.

– Målet er å få opp kvaliteten i tjenestene til brukerne, få ned høyt sykefravær og få til mer innovasjon i tjenestene

– Hvor mye vil de ansatte tape på det?

– Høyre er opptatt av å behandle de ansatte med respekt og ikke tvinge noen over til den nye aktøren om de ikke ønsker det. Det vi si at vi gir ansatte mulighet til å reservere seg. Vi vet fra før at mange ansatte trives med å arbeide i privat sektor, sier Meyer.

