Fire av ti oppbevarer den feil

For noen er det en no-brainer, likevel raser debatten i England om hvorvidt ketsjup skal oppbevares i vanlig skap eller i kjøleskap. I en nylig post spør ketsjup-produsenten Heinz hvor folk lager ketsjupen sin etter åpning. Der svarer 36 prosent at de har den i et vanlig skap.

I en annen post stadfester de:

– Ketsjup. skal. stå. i. kjøleskapet!!!

Ifølge avisa The Mirror har til og med kjendiser som Cardi B og Victoria Beckham kastet seg inn i debatten.

Opprørte fans

Avisa The Sun rapporterer om opprørte fans, etter at Beckham delte et bilde av spiskammerset sitt, som avslørte at hun oppbevarer både ketsjup og sennep der – og ikke i kjøleskapet.

– Flott spiskammers, men har du ikke ketsjupen i kjøleskap?, spør en følger.

En annen virket mer sjokkert, og skrev bare «Har du ikke ketsjupen i kjøleskap?!»

The Mirror skriver at debatten har blusset opp, etter at en ny studie viser at 41 prosent av alle briter ikke oppbevarer åpnet ketsjup i kjøleskap.

Studien var besvart av 2000 personer.

Endret oppskrift

Godt.no skriver at ketsjup kan i kjøkkenskapet før åpning, slik som den står i butikkhyllene når du kjøper den.

Bakgrunnen for forvirringen om ketsjup, enten det er Iduns eller Heinz, skal lagres kjølig eller ikke, kan ha bakgrunn i en endring av oppskriften. I alle fall gjelder det Iduns, som tidligere var tilsatt konserveringsmiddel. Dette er nå fjernet, forklarer Dag Olav Stokken, informasjonsdirektør i Orkla Foods, til Godt.no.

– Etter det endret vi også anbefalingene til forbrukerne å sette i kjøleskapet etter åpning. En generell regel er at hvis man har tatt av forseglingen så bør den stå i kjøleskapet, forklarer sier han til nettsiden.

