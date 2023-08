– Hvis alle skal være perfekte, hadde vi slitt med å få noen til å stille opp

---

Du er vel midt i valgkamp-modus nå?

– Absolutt! Og det er kjempegøy, fordi det vi gjør nå er nytt i hvert fall her i Rauma. Vi står ute på natta og deler ut pølser til ungdom. Og det er en ganske kul greie fordi da får man tid til å snakke sammen istedenfor å stoppe folk midt i sentrum, som ofte blir mer plage enn nytte. Og det er ekstra gøy når man dagen etter kan ta opp samtalen igjen og ikke minst bruke to timer på en handletur fordi folk vil snakke. Samtidig satser vi på podkast og sosiale medier.

Kult, men hva var det som gjorde at du valgte å bli ordførerkandidat?

– Jeg ble nominert til jobben og har egentlig ikke søkt på den, men det er jo helt klart at det handler om min kjærlighet til Rauma. Jeg er født og oppvokst her, og derfor er det viktig for meg å være engasjert i lokalsamfunnet. Det kan gjøres på mange måter, du kan være frivillig i idrettslaget eller være med FAU på skolen. Mine krefter er kanskje politisk. Så da jeg fikk spørsmålet fra Høyre om jeg kunne tenke og stille opp som kandidat, så ble svaret ja etter at jeg hadde snakket med familien.

Hva er dine hjertesaker, hva vill du forandre på?

– Her i kommunen har vi mulighet til å bruke såkalt konsesjonskraft og gi alle innbyggerne våre rimelig fastpris på strømmen. Det betyr ikke at vi gir strøm gratis, men heller en fastpris som kanskje ligger på 40 eller 50 øre. Med dette vil både kommunen tjene gode penger og innbyggerne våre får en rimelig strømpris. Det er viktig nå på grunn av den dyrtiden vi er i. Dette her går på de store strukturene, men når det gjelder de små tingene, så er det så enkelt som at ungdommer ikke rekker den siste bussen hjem etter et kinobesøk. Jeg har en liste på over 100 ting som må tas tak i.

Er din kjendisstatus en fordel eller en ulempe i valget?

– Når det gjelder lokalvalg, så tror jeg det har ganske liten effekt. Det kan egentlig gå begge veier, men i Rauma kjenner vi hverandre godt. Derfor tror jeg ikke det har så mye si, det viktigste er hva jeg står for. Hadde jeg stilt til fylkestingsvalg eller stortingsvalg, så tror jeg derimot det hadde vært en fordel, fordi da har du kjennskap til merkevare, som jeg kaller det.

Nå som vi er inne på ulemper, så er det jo den byggesaken du har gående med kommunen om at du ikke søkte byggetillatelse for noe mindre utbygg på tomta di. Tror du det kommer til å påvirke valget?

– Det har jeg ikke peiling på. Slik jeg leste veilederen for byggesøknader er disse byggene så små at man ikke trenger å søke byggetillatelse. Og så klarte jeg å bomme på svarfristen med et par dager. Det er dumt og det skulle ikke ha skjedd. Saken har jeg jobbet med i over ett år, og jeg har leid inn profesjonelle folk til å gjøre dette. Så jeg håper nå på et positivt svar. Det er kjedelig at det skjer akkurat nå, men det var en veldig nyttig erfaring.

Så du mener at denne erfaringen kommer til å hjelpe deg videre?

– Ja. Livserfaring er viktig, man må oppleve noen nedturer og det skjer jo med alle, og det er det som former oss. Om vi skal forvente at alle skal være perfekte så tror jeg det vil bli vanskelig å få folk til å stille opp. Jeg fraskriver meg ikke ansvaret, det var dumt og jeg tar ansvar for det, og nå prøver jeg å rydde opp i det.

For de som savner å se deg på skjermen, får vi se deg som programleder igjen eller er det lagt på hylla for den politiske karrieren nå?

– Det kommer veldig an på hvordan valget går. Om jeg blir ordfører så blir det fullt fokus på det. Hvis jeg ikke ender opp som ordfører, så kan man ikke leve av å være fulltidspolitiker i Rauma kommune. Det går ikke, så da må jeg gjøre andre ting. Nå er ikke det å være programleder det viktigst for meg i livet. Jeg har gjort det i over 20 år og synes det er kjempegøy innimellom, men det viktigste for meg nå er å være faktisk være hjemme med familien. Jeg brukte litt for mye tid på å reise når jeg var i TV 2. Nå synes jeg det er veldig fint å ha et roligere liv med min samboer Cathrine, og vi har solgt unna det meste slik som dyre biler og hytter for å leve et veldig enkelt liv som gir mye tid til hverandre. Det synes jeg er veldig kjekt.

Hvorfor har det blitt viktig for deg?

– Nei, det handler om livsstilsendring rett og slett. Jeg tror på noe som heter «Soft life». Det handler rett og slett om at ikke tingene skal eie oss, og det å være urørt av om renten går opp eller ned. Det er en veldig deilig situasjon å være i. Man slippe å passe på to hytter. Det har vært veldig positivt for oss, vi gleder oss mer over småting og haster ikke rundt lenger.

Gaute Grøtta Grav (44) er tilbake på hjembygda der han nå lever et enklere liv. (Privat)

Da må vi over til noen faste spørsmål. Hvem vil du helst sitte fast i heisen med?

– Ja, det kommer jo an på lengden av heisoppholdet da. Men jeg må jo bare si at jeg hadde blitt veldig fornøyd hvis det var med samboeren min, selv om vi er sammen hele tiden. Vi har det jo vært veldig kjekt sammen, og da hadde tiden gått veldig fort.

Har du en barndomshelt?

– Barndomshelt ja, jeg skal faktisk trekke fram en som fortjener det. Det er Bjørn David Fevåg, bedre kjent under artist navnet Davido. Jeg var veldig fascinert av trylling da jeg var liten. Og jeg bestemte meg for å sende inn brev til NRK, og da midt i jula så trekker bamsen Theodor opp lapp med seks år gamle Gaute Grøtta Grav som satt i salen. Da var drømmen oppfylt.

Hehe, men har du introdusert barna dine for Davido, da?

– Døtrene mine som er litt eldre nå, er ikke så interessert, men jeg har litt trua på gutta da selv om de er for små ennå. Altså det å trylle med en mynt for eksempel. Det er kunnskap som alle bør ha. Selv om jeg ikke har noe problem med å snakke med folk, så funker det jo fint med en slik icebreaker.

Hvilken superkraft skulle du ønske du hadde?

– Jeg ville egentlig sagt å fly, men så fikk jeg veldig streng beskjed av min nevø at jeg heller må si teleportering, så da sier jeg det. Det er jo bedre det for det går fortere.

