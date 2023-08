INP Stavanger vil ikke stemme blankt

Lederen for Industri- og næringspartiet (INP) anbefaler lokallagene som får få representanter, om å stemme blankt når ordførerne skal velges.

– Det er mange av våre tillitsvalgte som ikke har vært med i et kommunestyre før, og trenger å lære. Vi må være med, se og erfare hvem man kan stole på og ikke. Stemme fra sak til sak, sier partileder Owe Ingemann Waltherzøe til Telemarksavisa.

Waltherzøe understreker overfor NRK at anbefalingen ikke gjelder i de områdene der partiet får stor oppslutning. Videre sier at han lokallagene må avgjøre hvor grensen for «få» representanter går selv, men at han anbefaler å stemme blankt i saker lokallagene ikke får gjennomslag for.

INP sin toppkandidat i Stavanger, Jan Inge Selvik er innstilt på å stemme på ordføreren, og understreker at det er avklart med partilederen.

Vi kommer sannsynligvis til å få kjeft uansett hvem vi stemmer på. — Jan Inge Selvik, INP Stavanger

Snakker med alle

– Om en har én eller to representanter så er det inkjevetta å sitte og mene noe i kommunestyresalen. Det er ingen som ser oss uansett. Det har ingenting å si hva vi stemmer. Dersom vi befinner oss i en vippeposisjon mellom rød og blå side, så skal vi selvsagt snakke med alle partier. En ordfører er en by nødt til å ha uansett. Hvem vi stemmer på er noe vi må se på etter valgresultatet. Det kommer en på hvor mange representanter vi får inn. INP er åpne for å snakke med alle partier og fløyer, sier Selvik til RA.

Om han fortrekker Kari Nessa Nordtun (Ap) eller Sissel Knutsen Hegdal (H) som ordfører, vil Selvik ikke svare på. Han sier begge er «kloke og kjempekjekke kvinner som har by bra med seg på hver sin måte».

– Vi kommer sannsynligvis til å få kjeft uansett hvem vi stemmer på. Fordi våre medlemmer kommer fra både høyre- og venstresiden i politikken. Hvem vi stemmer på må diskuteres i gruppen og internt i partiet etter at man har snakket med de andre partiene, sier Selvik.

– Skal selge oss dyrt

INP vokser. De siste tre dagene har partiet fått 50 nye medlemmer i Rogaland, og partiet har nå totalt 1540 medlemmer i fylket. Nasjonalt har partiet passert 12.000 medlemmer, forteller Selvik.

I augustmålingen i Stavanger Aftenblad ligger INP an til å få 1,3 prosent av stemmene, og ett mandat i kommunestyret, for første gang siden partiet ble stiftet i 2020.

– Jeg føler at den siste målingen ikke helt viser bildet. Jeg tror vi er større enn det. INP er i vinden nå. Dersom det viser seg at INP sin stemme betyr noe, så skal vi selge oss dyrt, sier Selvik.

Toppkandidaten trekker fram det ferske partiets viktigste saker i Stavanger:

– Eiendomsskatten må gradvis gå ned til null i løpet av en fireårsperiode.

– I stedet for gratis skolemat, vil vi ha mer innhold. Flere lærebøker for eksempel. Skolemat kan også bli dyrt fordi ulike kulturer spiser og ikke spiser ulik mat.

Selvik vil har en «hardere satsing» på eldre, spesielt demente.

– Vi har en tendens til å nærmest låse inne demente. Det er feil. Vi vil bygge en dementby, eller senter, hvor de kan leve fritt med flotte fargerike hager, fuglesang og annet som simulerer sansene.

– Så må vi få flere arbeidsplasser, kontorer og hovedkontorer til Stavanger. Dessverre ser det dårlig ut, fordi strømprisene er så mye dyrere her enn resten av landet, avslutter Selvik.

Sandnes: – Naturlig å ta et valg

Sigurd Sjursen er toppkandidat i Sandnes. Han mener utspillet til partilederen ble tatt ut av kontekst. Sjursen påpeker at det ikke er noe krav om å stemme blankt.

– Hvordan INP stemmer kommer an på hvor store vi blir. Den siste målingen til Aftenbladet viser at vi snuser på to representanter. Når det gjelder valg av ordfører mener jeg det er naturlig å ta et valg, den ene eller den andre veien. Dersom vi blir såpass store etter valget at vi blir med i at samarbeid, så er også det noe vi må se på, sier Sjursen, som tidligere har vært medlem av FNB og Frp.

Sigurd Sjursen, toppkandidat for INP i Sandnes, mener det er naturlig å stemme på ordfører etter valget, og håper å komme i en vippeposisjon. Her er han avbildet i forbindelse med bompengeoppøret, som Sjursen var med og startet foran forrige valg. (Tone Helene Oskarsen)

Sjursen har prinsipper som han ikke rokker ved.

– Vi kan ikke støtte noen som er for eiendomsskatt. Og vi kan heller ikke støtte noen som er for vindturbiner, sier toppkandidaten i Sandnes.

Andre viktige saker i Sandnes er skole og eldreomsorg.

– Det er blitt bygget mange flotte skoler i Sandnes, men hva er innholdet. Vi må ha nok lærere, nok miljøterapeuter og nok fysiske lærebøker. Alt trenger ikke være digitalisert.

– Sykehjemmene skal være en god plass å bo. Vi må ha trivsel, nok bemanning og legge til rette for mer aktivitet for de eldre, sier Sjursen.

