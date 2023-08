Zelenskyj vil ha valg i Ukraina neste år – selv om krigen fortsatt pågår

Under et besøk i Kyiv forrige uke uttalte den amerikanske senatoren Lindsey Graham at han håpet Ukraina ville gjennomføre et valg i løpet av 2024. Dette ville nemlig styrke argumentet for å fortsette å støtte landet med våpen og andre midler til krigen, mente han.

Nå har president Volodymyr Zelenskyj kommentert disse uttalelsene i ukrainsk media, ifølge Ukrajinska Pravda.

– Dette er sannsynligvis den eneste utveien. Jeg kan ikke tenke meg at vi skal leve uten valg i tre, fem eller sju år. Jeg vil ikke at myndighetene skal ha den holdningen at de klamrer seg fast til makta. Jeg tviholder ikke på noe som helst. Jeg vil gjerne avholde et valg. Jeg vil gjerne gjøre det – når det er nødvendig, kanskje innen et år, sier han ifølge Pravda.

Zelenskyj sier ingenting om hvorvidt han er villig til å stille som kandidat da.

Vil at Vesten finansierer valget

Et hinder er at ukrainsk lov forbyr å avholde valg mens landet er i krig.

Volodymyr Zelenskyj ble valgt som president i Ukraina i 2019, fem år etter at russiske opprørsgrupper tok kontroll over deler av Donbas-regionen og Russland annekterte Krim. Det var likevel først etter invasjonen i starten av 2022 at konflikten formelt ble ansett som en fullskala krig.

Det neste president- og parlamentsvalget skal egentlig avholdes i 2024. Nå ønsker altså Zelenskyj å følge den planen, tross krigen. Det krever blant annet en endring av loven.

Det krever også penger. Å gjennomføre et valg er nemlig ikke billig. I dag har ikke landet penger å avse i budsjettet til dette, ifølge Zelenskyj. Presidenten håper derfor at vestlige land kan bidra med den nødvendige summen.

– Jeg vil ikke avholde valg på kreditt. Jeg vil heller ikke ta penger fra det vi bruker på våpen og bruke dem til valg. Dette er fastsatt i loven. Men hvis dere gir meg denne økonomiske støtten, og hvis parlamentarikerne forstår at vi må gjøre dette, så la oss endre lovgivningen raskt, sier presidenten ifølge Pravda.

Volodymyr Zelenskyj, inntil da mest kjent som komiker og skuespiller, vant det ukrainske valget i 2019. Nå ønsker han at Ukraina gjennomfører et nytt valg. (GENYA SAVILOV/AFP)

Over 50.000 ukrainere i Norge må kunne stemme

Rent praktisk er det også flere hindre. For hvordan lar man for eksempel soldater i fronten stemme, langt fra nærmeste valglokale?

Også dette har Zelenskyj en løsning på.

– Observatører må være i skyttergravene, sier han.

Dette mener han er helt avgjørende for å kunne gjennomføre et legitimt og rettferdig valg.

Presidenten la dessuten til at vestlige land som huser ukrainske flyktninger, må gi dem muligheten til å stemme. Siden den russiske invasjonen i starten av 2022 skal rundt sju millioner ukrainske flyktninger ha rømt hjemlandet. Over 50.000 av dem har endt opp i Norge, ifølge UDI.

