Se hvor mye din kommune tjener på eiendomsskatten

Det nærmer seg valg. En av sakene det hersker stor uenighet om er eiendomsskatt.

Noen partier er for eiendomsskatt, mens andre mener at det ikke er nødvendig og at skatten er usosial og rammer skjevt.

I 2022 fikk kommunene til sammen inn over 16 milliarder kroner i eiendomsskatt.

Eiendomsskatt er mer enn skatten på bolig og fritidsbolig, som politikerne er mest opptatt av. I mange kommuner inkluderer det også næringseiendom.

657.000 kroner i året

I denne artikkelen kan du se hvor mange helsefagarbeidere eiendomsskatten kan finansiere i din kommune.

Pengene fra eiendomsskatten blir ikke nødvendigvis brukt på helsefagarbeidere, men er her brukt som et eksempel for å vise velferdsgodene denne skatten kan finansiere.

En kommunes utgifter per ansatt helsefagarbeider er 657.855 kroner i året, inkludert sosiale kostnader (kostnader knyttet til å ha ansatte i en bedrift), ifølge Kommunenes sentralorganisasjon KS.

En helsefagarbeider gir omsorg og utfører grunnleggende sykepleie til mennesker i alle aldre. Noen er syke, andre har nedsatt funksjonsevne eller skal trene seg opp etter en ulykke.

Zoom inn på kartet for å se hvilke kommuner som har eiendomsskatt, hvor mye inntekten i så fall var i 2022 og hvor mange helsefagarbeidere det utgjør.

(I faktaboksen nederst i saken ser du hvordan vi har regnet ut tallene)

Byer og distrikter

Rundt halvparten av pengene som 322 av 356 kommuner dro inn i eiendomsskatt i 2022, kom fra eiere av boliger og fritidseiendommer.

Resten er fra annen eiendom, som for eksempel næringseiendom.

Så mange helsefagarbeidere kan eiendomsskatten tilsvare i de fem største kommunene i 2022 (inntekt i parentes):

Oslo: 2.640 helsefagarbeidere (1,7 milliarder kroner)

Bergen: 1.596 helsefagarbeidere (1 milliard kroner)

Trondheim: 1.231 helsefagarbeidere (810 millioner kroner)

Kristiansand: 503 helsefagarbeidere (330 millioner kroner)

Stavanger: 425 helsefagarbeidere (279 millioner kroner)

Her er oversikten i fem distriktskommuner:

Sarpsborg: 383 helsefagarbeidere (251 millioner kroner)

Narvik: 222 helsefagarbeidere (145 millioner kroner)

Elverum: 137 helsefagarbeidere (90 millioner kroner)

Lærdal: 31 helsefagarbeidere (20 millioner kroner)

Hareid: 15 helsefagarbeidere (9,6 millioner kroner)

Milliardinntekt

Det blir allerede velferdstjenester av inntektene fra eiendomsskatten.

For Oslo var eiendomsskatten altså en inntekt på 1,7 milliarder kroner i fjor. I 2023 har kommunen budsjettert med å få inn 200 millioner kroner mer – én milliard på næringseiendom og 960 millioner på bolig.

Byrådet har innført gratis aktivitetsskole for andre- og tredjeklassinger, og det kan spare en familie for 25.000 kroner per barn hvert år – uansett hva familien tjener og har i formue.

Barnefamilier i Oslo som mottar sosialhjelp, får også økt barnetillegget med 90 prosent. Andre velferdsgoder er nye barnehageplasser og flere lærere og medarbeidere i hjemmetjenesten i eldreomsorgen.

– Usosial skatt

Frp er det partiet som går lengst når det gjelder eiendomsskatt. De vil fjerne den helt.

Høyre skal holde nivået på eiendomsskatt nede der partiet får en ordfører, ifølge leder Erna Solberg.

Arbeiderpartiet mener det skal være opp til hver enkelt kommune om de vil innføre eiendomsskatt.

De fleste kommunene med de høyeste avgiftene er styrt av rødgrønne politikere.

For Oslo ga eiendomsskatten en inntekt på 1,7 milliarder kroner i fjor. I 2023 har kommunen budsjettert med å få inn 200 millioner kroner mer. Her fra Sørenga. (Javad Parsa/NTB)

Bolig og fritidsbolig

I valgkampen er det eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger som gjelder for politikerne. Høyre har også gjort eiendomsskatt til en hovedsak i de største byene.

Det er kommunestyret i hver enkelt kommune som avgjør om det skal kreves inn eiendomsskatt eller ikke.

Temaet engasjerer og påvirker folk. Det er en beskatning som angår alle, uavhengig av hvor god inntekt man har.

I 2022 var det 258 av 356 kommuner som hadde eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger, og i snitt ble det betalt 3.817 kroner for en enebolig på 120 kvadratmeter nær et kommunesenter

Steinkjer kommune hadde da høyest eiendomsskatt med 10.878 kroner for en slik bolig.

Kilder: Statistisk sentralbyrå (SSB) og Faktisk.no

Slik har vi regnet ut tallene

Vi har tatt utgangspunkt i kommunenes total inntekter fra eiendomsskatt, og regnet det om til årsverk for kommuneansatte.

Etter lønnsoppgjøret 2023 tjener en helsefagarbeider med 16 års ansiennitet minst 487 300 kroner i året.

Kommunenes organisasjon KS, oppgir til FriFagbevegelse at det er vanlig å regne med at sosiale kostnader for en kommuneansatt er 35 prosent av lønna. Da blir kommunens utgifter per ansatt helsefagarbeider 657 855 kroner i året.

Ved å dele kommunenes inntekter fra eiendomsskatt med gjennomsnittlig utgifter per ansatt, får vi antall årsverk som er finansiert av eiendomsskatten.

Eiendomsskatten er med å finansiere 24.455 fagarbeidere i kommunene.

Fakta om eiendomsskatt

Du må ha fast eiendom for å betale eiendomsskatt. Det er kommunestyret i hver kommune som bestemmer om de skal kreve inn denne skatten eller ikke.

Skattesatsen må ligge på mellom 1 og 7 promille av eiendommens beregnede markedsverdi.

For boliger og fritidsboliger kan ikke satsen være mer enn 4 promille av skattegrunnlaget

Satsen varierer etter hva slags eiendom det dreier seg om. Det kan for eksempel være en lavere skattesats på boliger og fritidsboliger enn på industrieiendom.

