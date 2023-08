19-åringen skal kombinere fadderuke med valgkamp

---

Vegard Snoksrud-Stokland (19 år)

Klepp kommune, 25 minutter unna Stavanger med bil

KrF, 3. plass på lista

Ferske målinger viser ifølge Poll of Polls at KrF ligger an til å få 11,7 prosent av stemmene i kommunen. Ved valget i 2019 fikk KrF 12,4 prosent. Klart størst i kommunen er Høyre med 32,5 prosent og Frp med 25,8 prosent. Ordfører i Klepp nå er Sigmund Rolfsen for Arbeiderpartiet

– I sann Dagsavisen-ånd må vi spørre: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Batman, Moses med staven sin og Sakkeus.

– Jeg vil ikke bli lagt merke til på grunn av min unge alder, men det jeg brenner for.

Det sier KrF-politiker Vegard Snosksrud-Stokland (19) til Dagsavisen. Han har vært politisk aktiv i Klepp siden han var 12 år. Selv om han vil ha flere unge med i politikken, synes han det også er viktig at velgere ser litt forbi alderen hans.

For Snosksrud-Stokland kom den politiske interessen da Klepp skulle lage et nytt sentrum da han gikk i 7. klasse. Dette var noe den unge politikeren brydde seg om.

De neste tre årene på ungdomsskolen fant han sine hjertesaker. Oppvekst og skolepolitikk er noe Snosksrud-Stokland brenner for, men det er én ting som står øverst på listen hans:

– Jeg vil gi alderdom en mening. Er du 60+ er du fortsatt en ressurs, slår han fast.

Denne våren ble KrF-politikeren Vegard Snoksrud-Stokland ferdig på videregående skole, og til høsten skal han begynne på studiet grunnskolelærer i Stavanger. Ved siden av studiestart skal han også drive valgkamp i Klepp.

– Hvorfor KrF?

– Den kristne kulturarven skal få lov til å være det grunnleggende vi bygger det norske samfunnet på.

1 av 3 på lista er ungdomspolitikere

Snosksrud-Stokland er ikke den eneste unge som er aktiv i KrF Klepp. Over 30 prosent av de som stiller på listen, er ungdomspolitikere.

– Jeg tror dette vil gjøre at enda flere unge tar turen til stemmeurnene, og det er kjempebra.

De som får ordet i Klepp er 50 og 60 pluss, sier Snosksrud-Stokland. Han mener det er viktig å la unge slippe til.

– Jeg tror Klepp kan vinne mye på å få ungdommens syn på ulike saker i kommunen.

Blir det større representasjon av alle som bor i Klepp i kommunestyret, tror Snosksrud-Stokland at kommunen kan bli et bedre sted.

Andre Rogaland-kommuner, som Eigersund, Hå og Stavanger, har også flere unge kandidater fra KrF høyt oppe på sine lister.

Snosksrud-Stokland synes dette er bra, og mener unge politikere er viktig å få med på laget.

– Det styrker kommuner med forskjellige generasjoner som klarer å jobbe sammen.

– Vi unge må ta vare på hverandre

Snosksrud-Stokland etterlyser mer rom og aksept for ungdomspolitikere.

Vegard Snosksrud-Stokland vil ha flere unge med i politikken for å dra ned gjennomsnittsalderen. (Veronica Ellingsen)

– Vi unge, spesielt kvinner, møter kritikk fra 40 pluss når vi skal ytre oss, og da velger noen å ikke ytre seg i det hele tatt.

Den unge KrF-eren har selv ikke opplevd noe slikt, men sier han forbereder seg på det.

– Jeg prøver å bli mer politisk aktiv på sosiale medier, og der kommer jeg til møte kritikk grunnet alderen min. Folk skyter litt fra hofta på sosiale medier, men da er det viktig at vi unge politikere er der for hverandre.

– Har du en oppfordring til unge som vil inn i politikken, men ikke tør?

– Meld deg inn i et ungdomsparti, for der vil du oppleve støtte og at folk backer deg.

Fadderbarn i ukedagene – politiker i helgene

Rogalendingen er motivert for valgkampen, selv om det skjer samtidig som han skal begynne på nytt studium i Stavanger.

– Jeg har sett på timeplanen, og tror at det skal gå bra. Valgkamp skjer i helgene, mens fadderaktiviteter forblir i ukedagene.

Kommer Snosksrud-Stokland inn i kommunestyret, presser han ned gjennomsnittsalderen og sier han skal være en stemme for de unge.

– Kommer jeg inn i kommunestyret, kan jeg gi dem et bedre innblikk i hvordan det er å være ung i Klepp.

De nyeste prognosene viser at KrF i Klepp ligger an til å få fire kandidater i kommunestyret. Men partiet drømmer om å få en femte kandidat inn i kommunestyret.

– Planen å er å stå på stand og snakke med folk. Prøve å overbevise folk om å stemme KrF, sier Vegard Snosksrud-Stokland.

