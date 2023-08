Mistet førerkortet i laserkontroll

Den 48 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

30. juni i år, omkring klokken 11.14, kjørte han bil Hunnedalsvegen ved Øvstabø i Gjesdal. Her hadde politiet laserkontroll og farten hans ble målt til 135 kilometer i timen i 80-sone.

Retten kom til at riktigheten av tilståelsen ble styrket av de øvrige opplysninger i saken, herunder anmeldelsen og lasermåling. Med det som bakgrunn fant retten det bevist at 48-åringen har forholdt seg som beskrevet i siktelsen, og at han har handlet uaktsomt.

Påtalemyndigheten har foreslått at han skulle dømmes til samfunnsstraff og tap av førerrett.

«Retten setter straffen til 36 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på 90 dager, subsidiært 18 dager fengsel. Retten har tatt hensyn til tilståelsen, heter det i dommen fra Sør-Rogaland tingrett.

Når det gjaldt tap av førerrett viste retten til at tapstiden er normalt åtte til 13 måneder for kjøring mellom 130 og 140 km/t i 80-sonen, noe et i denne saken ville gitt en tapstid på ti måneder. Siden 48-åringen allerede har tre aktive prikker på førerkortet kom retten til at tapstiden skulle forlenges med tre måneder.

Dermed ble han fradømt retten til å føre førerkortpliktig motorvogn for en periode på 13 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få førerkortet tilbake.

I forbindelse med førerkortbeslaget får han fradrag i tiden som har gått siden 30. juni i år.

