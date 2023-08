Flymekaniker Jan Terje kan ikke ha en dårlig dag på jobb

GARDERMOEN: Det er ikke så ofte vi vanlige dødelige tenker over at våre liv ligger i fagfolks hender. Men med flymekanikere er det annerledes.

I det vi lett engstelige setter oss i flysetet, er det temmelig viktig for komforten å vite at de som sjekker og vedlikeholder flyet som snart skal ta oss ti kilometer opp i lufta, er kompetente og grundige.

Derfor er det betryggende å treffe Bjørn Myran og Jan Terje Håkonsen på SAS teknisk base på Gardermoen. De har årtier med erfaring, og vet nøyaktig hva de driver med.

Bjørn Myran, flymekaniker. (Tormod Ytrehus/FriFagbevegelse)

Ingen fly får lette fra flyplassen uten at de har gått gjennom en sjekk, og hver tredje dag er flyene inne til en grundigere gjennomgang av bremser, hjul, skrog og datasystem.

– Vi utfører mest lett vedlikehold her nå. Mye av det tyngre er flyttet til land med billigere arbeidskraft, men det som må skje på flyplassen er det vanskelig å outsource, sier Myran. Han er plasstillitsvalgt for Fellesforbundet-klubben.

Luftas Rolls-Royce

Fly på bakken betyr tapte penger for flyselskapene. Derfor er det nødvendigvis skiftarbeid, og mye skjer på natt.

Jan Terje Håkonsen har gått over til kun å jobbe dag, natta blir for slitsomt i lengden. Han står på hjulverkstedet, som skifter ut slitte dekk og har kontroll på at felgene er i orden.

I den digre hangaren på Gardermoen er det også motorverksted, og klargjøring av fly som skal selges ut av SAS.

---

Flymekaniker

Flymekanikere har fagbrev. Utdanningen tilbys som landslinje, du kan altså søke uansett hvor i landet du bor (selv om det ikke er din nærskole som har faget).

Først tre år på skole, på flyfaglinje. Deretter to år i læra.

Fire typer flymekanikere: Strukturmekaniker, systemmekaniker, motormekaniker og avioniker.

Aktuelle arbeidsgivere er Luftforsvaret eller organisasjoner som vedlikeholder fly og helikoptre.

---

SAS har mest fly fra Airbus. Heldigvis, skal vi tro de to erfarne mekanikerne. Selv om Airbus er dyrere i innkjøp, er det mindre vedlikehold.

– Hvis Boeing er en folkevognboble, er Airbus en Rolls-Royce, sier Håkonsen.

På verktøylageret finnes det meste hjertet kan begjære innen utstyr for en flymekaniker. (Tormod Ytrehus/FriFagbevegelse)

Flymekanikere må betegnes som mekaniker-adelen. De kan ikke tillate seg å gjøre feil eller ha en dårlig dag på jobben.

Kravene til fagbrevet er også strenge. Du må være god i realfag og i engelsk – de omfattende manualene for hver eneste prosedyre de utfører er ikke oversatt til norsk.

Tålmodige og årvåkne

Absolutt alt mekanikerne gjør på jobben skal dokumenteres, og det er mange og grundige kontroller. Alt skal kunne etterprøves, og mer og mer av disse prosedyrene digitaliseres. Å være tålmodig er derfor en egenskap som kan komme godt med.

Likevel er det ikke til å komme forbi at det er en fysisk jobb. Det mest utfordrende med den er ukurante arbeidsstillinger og nattarbeid, sier Håkonsen og Myran.

– Flymekanikere holder høy standard, og er ettertraktet arbeidskraft. Jobben er ofte komplisert og krever konsentrasjon og en skarp hjerne. Det er ingen slubberter her, vi er en ærekjær gjeng, smiler Myran.

Og selv om det kreves høy faglig formalkompetanse, er det også en annen grunnleggende egenskap en god flymekaniker må ha: Å like å skru. Har en først den tilbøyeligheten, er muligheten til ekstremt stor variasjon av verktøy til stede.

Verktøylageret er en gedigen godteributikk for interesserte. Som mekaniker må du være innstilt på å håndtere alt fra dreiebenker og platesakser til fastnøkler i alle tenkelige størrelser.

– Det beste med jobben er den store variasjonen, sier Bjørn Myran.

