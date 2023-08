De to polske rørleggerne kunne starte et bedre liv da de fikk fast jobb

Groruddalen: Livene til de to rørleggerne Aleksander Cieslewicz (48) og Arkadiusz Chlewicki (37) forandret seg til det bedre da at de i januar fikk fast jobb.

Etter mange år i Norge, kunne de endelig forlate bemanningsbransjen og et liv som innleiearbeider.

– Endelig var det trygt og stabilt nok til at familien kunne flytte hit fra Polen. Så nå er kona og ungene også her og vi kan planlegge framtida her i Norge. En framtid der vi ikke må bruke tid og krefter på å kjempe for det som burde være helt selvsagt, sier Cieslewicz.

9 av 10 vil bli

De to rørleggerne er ikke alene om å ønske å fortsette å jobbe i byggebransjen i Norge.

Fellesforbundet har gjennomført en spørreundersøkelse blant sine polske medlemmer i bemanningsbransjen. Medlemmene jobber både i industrien og i byggebransjen.

Hele 9 av 10 svarer at de ønsker seg en framtid på jobb i Norge.

Fra 1. april ble det forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslofjordområdet, og fra 1. juli var det helt slutt også på overgangsordningene.

Samtidig har regjeringen strammet inn muligheten til å bruke innleid arbeidskraft ved å gjøre det ulovlig for bedrifter uten tariffavtale å leie inn begrunnet med et midlertidig behov.

Bedrifter med tariffavtale kan dekke sitt midlertidige behov for arbeidskraft med innleie, hvis de har avtale med tillitsvalgt.

I kjølvannet av innstrammingen har både bemanningsbransjen og høyresida i politikken gitt uttrykk for bekymring for hvordan reglene ville slå ut for de ansatte i bemanningsbyråene.

– Derfor har vi spurt de som har skoa på. Svarene vi fikk, slår hull på bildet bemanningsbransjen prøver å skape av at de er en attraktiv bransje med gode arbeidsforhold, sier leder i Fellesforbundets samfunnspolitiske avdeling, Line Eldring.

Det er hun som står bak undersøkelsen.

Føler seg like velkomne

– Et viktig funn var det ikke ser ut til at de strengere innleiereglene gjør at de polske medlemmene føler seg mindre velkomne i norsk arbeidsliv. Bildet er blandet. Det er stor optimisme i forhold til mulighetene for å få seg fast jobb direkte hos entreprenør. Samtidig er det en del bekymring, særlig blant innleide i bygg. Mange er blitt skremt og feilinformert, sier Eldring.

Blant de viktigste funnene var:

Bare 2/3 av de spurte er fast ansatt i en heltidsjobb. Mange av dem ønsker seg å bli ansatt direkte i en vanlig bedrift i stedet for et bemanningsbyrå – og over halvparten tror de nye reglene gjør dette enklere.

Nesten alle som svarer sier de ønsker seg mer informasjon om de nye reglene om innleie.

Mange forteller om usikkerhet, stress og dårlige vilkår som leiearbeidere.

Vil du vite mer? Hele undersøkelsen finner du her

Språk er nøkkelen

Nå som de vet at de kommer til å bli i Norge, har både Cieslewicz og Chlewicki begynt på norskkurs i regi av fagforeninga. Språket er nøkkelen til å lykkes både på jobb og eller i livet i et nytt land, sier de.

De to kollegaene har gjort seg erfaringer som bemanningsansatte som de ikke anbefaler andre:

Det er mer regelen enn unntaket å måtte slåss for riktige timelister, for ikke å bli utnyttet.

Sykepenger og dagpenger ved permittering er bare å glemme, og firmaene rapporterer ofte ikke inn til Nav slik at grunnlaget for offentlige ytelser heller ikke er i orden.

– Da jeg var lagt inn på sykehus, fikk jeg ikke sykepenger. Vi har erfart at bemanningsselskapene jukser, sier Cieslewicz.

Arkadiusz Chlewicki (til venstre) og Aleksander Cieslewicz. (Håvard Sæbø/FriFagbevegelse)

A-lag og B-lag

De mener bemanningsbransjen bidrar til et A-lag og et B-lag på byggeplassen.

– Forskjellene går ikke bare på lønn, men også sosialt. Dessuten blir oftest tungt arbeid gitt til bemanningsansatte. Bransjen behandler folk som ting, ikke mennesker. Det er respektløst, sier de to.

Derfor er livet bedre som fast ansatt. De veit når de skal jobbe, får betalt for overtid – og de har en sikkerhet for arbeid.

– For folk som bare er ute etter en rask fortjeneste og ikke et anstendig, ærlig arbeid, anbefaler vi bemanningsbransjen. De som vil ha forutsigbarhet og en rettferdig arbeidskontrakt, burde søke seg til et vanlig firma.

De to er organisert i Fellesforbundet, og støtter fagforeningen i kampen mot innleie og løsarbeid.

– De nye reglene mot innleie er veldig bra. Folk trenger stabile jobber og arbeidsgivere som ikke jukser. Vi synes reglene burde bli kontrollert strengt, så de blir respektert.

