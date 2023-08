Trender på Tik Tok: Barbie-botox

Behandlingen ble opprinnelig utviklet for å avlaste sterkt overanstrengte muskler i nakken, trapezius-muskler, som kunne forårsake migrene og intense nakkespenninger.

Nå brukes den for å redusere størrelsen på skuldrene og forlenge nakken. Og det blir stadig mer populært i sosiale medier. Det er Isabelle Lux, en 32 år gammel influenser fra Palm Beach i Florida, som tar æren for å ha funnet på uttrykket, etter at hun selv fikk utført behandlingen og fant ut at hun lignet en barbiedukke.

Lux la ut video en som beskriver hennes egen erfaring med behandlingen, og sa hun syntes hun lignet på en barbiedukke med lang slank hals og perfekt buede skuldre. Videoen er nå sett mer enn 250 000 ganger.

Idealhalsen- og skuldrene som mange ønsker seg har fært til økt bruk av botox-injeksjoner og gitt navn til en ny farsott på Tik Tok: Barbie-Botox (INA FASSBENDER/AFP)

– Det kom fra ideen om at du vil se mer ut som en Barbie når du får det gjort, noe jeg ikke synes er en dårlig ting. Det forlenger nakken, gjør skuldrene slankere og skaper en veldig delikat kroppsbygning når det gjøres riktig, uttaler hun til CNN i et telefonintervju.

Velkjent metode

Barbie Botox, også kjent som «trap-tox», har eksistert i mange år og, og anvendes først og fremst til å lindre smerter og spenninger i skuldre og nakke.

– Dette er en behandling vi kjenner godt, og som vi har utført i mange år, selv om det kanskje ikke gjøres så ofte. Det som er den store forskjellen nå er at plutselig så er det snakk om at man gjør dette på kosmetisk indikasjon. Til nå har vi gjort dette på andre indikasjoner i medisin som har med smerter å gjøre, sier Karim Sayed, lege og styremedlem i NORFEM (Norsk forening for kvalitet i estetisk medisin) og foreleser på Universitetet i Sørøst-Norge.

– Ved migrenebehandling og muskelspenninger, er man vant til å sette legemiddelet botulinumtoksin A, som merkevaren Botox er, blant annet i denne muskelen som heter trapezius, ved behov. Visuelt kan det resultere i at halsen ser slankere og litt lenger ut, fordi kurven på trapeziusmuskelen blir mindre i størrelse og mindre stram, sier Karim Sayed.

Karim Sayed er lege på Nomi Oslo og foreleser på Universitetet i Sørøst-Norge. (Marius Hansen)

Effektivt stoff

Karim Sayed er ikke begeistret for trenden, og sier han synes folk bør tenke seg om både en og to ganger før man velger å sprøyte Botox inn i kroppen.

– Botox er ikke farlig, og heller ikke en permanent behandling. Men botulinumtoksin et veldig potent stoff, som blokkerer signalet fra nerveenden til muskulatur. Når det injiseres i en muskel så går det bare noen få minutter til legemiddelet tas opp i nerveenden til muskelen, altså nerveenden som skal gi beskjed til muskelen om å trekke seg sammen. Metoden brukes i dag til en rekke forskjellige behandlinger av alt fra estetisk medisin, overaktiv blære, svetteplager, migrene, muskelspenninger ved cerebral parese og innenfor hjertemedisin.

Han legger til at selv om stoffet er potent og effektivt skal det store doser til før det blir farlig.

– Botulinumtoksin er muskelavslappende og ikke hva man definerer som en gift egentlig. Det er ikke celletoksisk, altså dreper ikke celler, så sånn sett er det ikke et toksisk stoff i seg selv. Det er et bakterielt produkt som har en effekt, og hvis du får det i veldig, veldig høye doser, så vil du kunne lamme muskler i kroppen som vi trenger for eksempel for å puste. Sånn sett er det giftig i veldig høye doser, men da må du få i deg ca. hundre ganger de dosene som vi typisk setter i medisin, sier Karim Sayed.

– Tenk deg om

At Barbie-Botox går viralt i sosiale medier bekymrer Karim Sayed. Han ønsker ikke å svartmale men ber folk tenke seg før de velge en slik behandling.

– Trapeziusmuskelen er med å stabilisere nakken, så man skal vite hva man driver med hvis man utfører en sånn behandling. Det skal være gjennomtenkt, og man skal tenke på at alle behandlinger kan ha komplikasjoner, selv om vi vet at dette legemiddelet er veldig trygt, sier han. At denne typen skjønnhetsbehandlinger går viralt i sosiale medier synes han er problematisk.

– Det påvirker unge mennesker og jeg vil ikke anbefale noen, og i hvert fall ikke unge, å følge en trend som innebærer å få utført en kosmetisk-medisinsk behandling. Selv om Botox anses som meget trygt så er det en medisinsk behandling, og ingen medisinske behandlinger er uten en viss risiko, sier Karim Sayed.

Interessen for behandlingen skjøt i været i begynnelsen av juli, samtidig med den omfattende reklamekampanjen for Barbie-filmen, og influenser Isabelle Lux’ video. Hashtagen #BarbieBotox har for øyeblikket over 7 millioner visninger på TikTok, der klinikker dokumenterer injeksjoner med pastellrosa bildetekster og glitrende emojis.

