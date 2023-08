Hadia Tajik: – Har lenge hatt lyst til å være med i «Skal vi danse»

Hvem: Hadia Tajik (Ap), stortingsrepresentant

Hvorfor: Deltar i høstens «Skal vi danse».

Jeg har skjønt at det er en gammel drøm hos deg å være med i «Skal vi danse»?

– Det er helt riktig. Jeg har pleid å se på hver gang og synes det er et utrolig kjekt program. Nå blir det ekstra gøy å få lov til å være med, bare det å få lov til å lære å danse av noen profesjonelle som er dedikerte til å lære meg cha-cha-cha, pasa doble og tango og så videre, er en fantastisk gave.

Hvordan er treningsopplegget – får du kjørt deg?

– Det er veldig hard trening, og fysisk svært krevende. Jeg regnet på det i går og konkluderte med at den treningsmengden jeg har hatt de siste to ukene tilsvarer omtrent det jeg vanligvis ville trent på 20 uker. Så jeg føler meg ganske kjørt nå.

Det er flere godt trente folk med denne gangen, hva sier konkurranseinstinktet ditt deg?

– Ja, en del av de andre deltakerne er jo toppidrettsutøvere eller har drevet med konkurranseidrett på høyt nivå. Jeg har åpenbart ikke det. Jeg er småbarnsmor som er vant til å sitte på kontor, så det er ganske heftig.

Har du sterkt konkurranseinstinkt?

– Jeg liker å være god til det jeg gjør. Men her må jeg bare erkjenne at det er ganske stor forskjell på det å like å danse på fest og det å klare å levere en heftig cha-cha-cha.

Men du er glad i å danse, sier du – har du gått på danseskole noen gang?

– Nei, og hvis det er noe jeg synes foreldrene mine burde sendt meg på, så er det det. Men der har de altså ikke levert. Jeg har bare vært veldig glad i å danse.

Hvilken dans frykter og gleder du deg mest til?

– Det er nok standarddansene jeg gruer litt til for de har jeg ikke noe forhold til. Latinamerikanske danser er lettere å relatere seg til fordi de kan ligne litt på det man gjør på fest.

Noe av det artige må være å få ha på seg så mange flotte kjoler?

– Ja, det er ganske artig. Jeg har vært på kostymeprøve, og de hadde safet så de hadde tatt fram tre forskjellige kjoler til meg å velge i. Men det var lett å velge den som det måtte bli, uten at jeg kan røpe så mye mer.

Hvordan føles det å drive med dette midt i valgkampen?

– Jeg gjør begge deler. Akkurat nå mens jeg snakker med deg sitter jeg i bilen på en ferje og på vei til Suldal, og jeg har vært i Hjelmeland og drevet valgkamp der. Så jeg kombinerer og det betyr at jeg ikke har danset i det hele tatt i dag. Men jeg tror at jeg kan ha godt av at det er en kombinasjon av å gjøre kjente og ukjente ting. Idrettsfolk sier ofte at å trene er viktig, men å hvile er også viktig.

Men det blir kanskje ikke så mye hviling da?

– Nei, men man får bruke de vinduer man har. Det er gøy så lenge det varer.

Du fikk ikke så høye odds på rankingen, hvordan skal du vinne konkurransen?

– Du har sett de andre danse, så jeg har et helt realistisk syn på hvordan dette kommer til å se ut. De er så flinke og det er et så høyt nivå og jeg vet de kommer til å se helt rå ut på dansegulvet. Så jeg skal få kjørt meg. Det skal jeg.

Hvor lang tid tok det på å bestemme deg da du ble spurt om du ville være med?

– Det var lett å vite at jeg ville, jeg måtte bare gå opp løypa med tanke på logistikk hjemme. Derfor var det viktig at mannen min syntes det var en god idé. Når logistikken er det politiske arbeidet, valgkamp og småbarnsliv og «Skal vi danse» samtidig, så er det viktig at han er hjemme for barna. Men han bare lo og sa at selvfølgelig skulle jeg være med på dette.

Danser dere sammen?

– Jeg har dratt han med på et dansekurs en gang før vi fikk barn. Han ble nok med fordi han er glad i meg.

Men, er han glad i å danse?

– Nei. Jeg tror han er glad for at jeg nå får lov til å utfolde meg med noen andre, sånn at han bare kan komme og se på og kose seg på den måten.

Men er det andre politikere eller partifeller som du kjenner som kunne gjort seg på dansegulvet?

– Absolutt, det er mange. Jeg bet merke i at Jonas selv, i en videohilsen til dansefinalistene forrige sesong, sa at om det var et reality-program han kunne hatt lyst til å være på, så var det «Skal vi danse». Og det hadde vært kjempestas for Jonas er god til å danse.

Jeg hørt at han er så godt trent at han skøyter på ski i bratt oppoverbakke?

– Ja, Jonas er godt trent, utholdende og sterk. Det ville egentlig vært ganske tøft å se han delta i «Skal vi danse».

Er det noen egenskaper du har opparbeidet gjennom politikken som du vil ha nytte av på dansegulvet?

– Jeg tror jeg har god trening i å være skjerpet når rødlyset er på. Og så har jeg opparbeidet meg en god arbeidsmoral som gjør at jeg jobber knallhardt med det som er oppgaven. Og når oppgaven er å levere en cha-cha-cha så går jeg all in for det.

Hvem var din barndomshelt?

– Det var nok mamma. Og superhelten She-Ra – hun hadde sånn princess power og et veldig tøft sverd.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Mannen min. Hvis jeg bare visste at ungene hadde det bra kunne vi gjerne blitt stående en stund. Men du?

Ja?

– Husk å stemme riktig på lørdag, da.

Jeg får stemme Arbeiderpartiet, da.

– Helt topp, takk!

