Dette er greit å vite om Utopia

Det er oppfordringen til festivalsjef Espen Knoph foran musikkfestivalen Utopia som arrangeres i Bjergstedparken fredag og lørdag.

Fredag foregår konsertene mellom klokken 15 og 23, lørdag fra 14 til 23.

Disse artistene kommer:: Karpe, Anne-Marie, Ballinciaga, Morten Abel med Stavanger Symfoniorkester, Steve Angello, Emma Steinbakken, Undergrunn, Stavangerkameratene, Chris Holsten, Golfklubb.

Spilletider og kart finnes i appen til festivalen.

Aldersgrensen er 18 år.

Greit å vite:

Arrangøren oppfordrer folk til å komme tidlig for å unngå kø.

Armbånd kan hentes i billettbytte-vognen utenfor festivalområdet fra klokken 12:00 og utover. Det er ikke mulig å hente festivalarmbånd for andre. Alle bånd som er klippet er også ugyldige.

Det vil være egen HC-rampe like nedenfor VIP-teltet. Der vil det også være tilgang til HC-toalett. Ledsagere kommer gratis med visning av gyldig ledsagerbevis.

Det vil være rikelig med mat og drikke til salgs i området. Det vil også være egen vannvogn med gratis vann.

Det vil være mange andre aktiviteter på området, deriblant festivalglitter, hår-styling, artistmerch, festivalmerch, gjenbruksklær, redesign av klær, mobillading og mye annet.

Det er kun betaling via bankkort eller kontant.

Du kan ikke ta med egne flasker, paraplyer, stoler eller annet av større betydning. Kle deg etter været.

Det finnes én toalettsone på området. Denne vil også ha en service-sone som skal sørge for at toalettene alltid har det de trenger.

Nytt av året er miljøavgift på alt av glass. Spar på glasset, spar miljøet. Kommer du med brukt glass tilbake slipper du miljøavgiften på 20 kroner, oppfordrer arrangøren.

[ Klar for utsolgt Utopia: – Det blir fantastiske dager ]

[ Regnbueflagget vaier: Slik blir Skeivå Rogaland Pride ]

- Ny scene

Festivalsjef Knoph gleder seg.

– I år har vi fått en ny scene, som kommer til å være oppe i skogen bak her. Der vil det være et litt annerledes område i år, hvor folk kan slappe litt mer av og ta det litt mer med ro. Man kan få litt mer avbalansert musikk enn det som er i «festgryten» her nede.

Videre peker festivalsjefen på at det ikke bare handler om musikk lenger, men også alt som er rundt det.

– Folk vil ha mer opplevelser, så det bygger vi mer på i år. Man kan forvente seg en festival hvor man kan være fra vi åpner dørene til vi stenger. Her skal folk få tak i alt de trenger og ønsker seg – og enda litt til. Så det blir to fantastiske dager.