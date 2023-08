Prins Harry må spørre pappa om lov til å overnatte

Prins Harrys (38) ærend til Storbritannia neste måned er at han skal holde en tale ved WellChild Awards i London 7. september, melder Telegraph. Det betyr at han sannsynligvis vil være i Storbritannia på årsdagen for bestemorens død 8. september, før han flyr videre til Düsseldorf for Invictus Games, som begynner 9. september.

Harry-tur

Da hertugparet reiste til Invictus Games i 2021, besøkte begge dronning Elizabeth på Windsor Castle på vei til Haag i Nederland i forbindelse med lekene, ifølge The Guardian. Men denne gangen får han ikke følge av kona, Meghan (42). Hun skal også være med til Invictus Games, men dropper London og flyr direkte til Düsseldorf fra California noen dager senere.

For britene begynner det å bli en vane å se prins Harry i ensom majestet i London. Både under kroningen av kong Charles og under rettssaken mot Mirror Group tidligere i år stilte Harry uten Meghan.

Britain Harry and Meghan Clarkson Meghan Markle ankommer Invictus Games i 2022. (Peter Dejong/AP)

Ikke besøke far

Det er ikke forventet at prins Harry under London-oppholdet vil treffe faren kong Charles, som befinner seg på Balmoral, eller broren prins William, som han ikke har hatt kontakt med på mange måneder. Og for aller første gang siden han flyttet til utlandet, må Harry be Buckingham Palace om tillatelse til å overnatte, etter at han ble kastet ut av Frogmore Cottage, hjemmet sitt i Windsor, tidligere i sommer.

Sist gang Harry bodde på den verneverdige eiendommen var da han kom tilbake for tre netter i juni for å vitne i saken om telefonhacking i High Court mot Mirror Group Newspapers.

