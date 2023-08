Tidligere forbundsleder i LO er død

I dag kom den triste beskjeden om at Sverre Worum er død.

Sverre Worum var oslogutt og vokste opp på Torshaug i de harde 1930-åra. Han utdannet seg til yrkesfaglærer etter å ha jobbet i mange år som mekaniker.

Sverre Worum var med i NTL helt fra 1950-tallet i Yrkesskolelærernes landsforening (YL), og senere i Skolenes Landsforening (NTL) – det som var forløperne til dagens Skolenes landsforbund (SL).

Sverre Worum var den første forbundslederen i SL fra stiftelsen av forbundet 1. januar 1982 og fram til Gro Standnes overtok vervet i 1993.

– Vi bygde et forbund fra bunnen av, fra et lite kott i Torggata. Det var en strålende pionertid, fortalte han i et intervju med I skolen ved forbundets 30-årsjubileum i 2012.

Sverre Worum var levende engasjert i forbundets liv og virke helt til det siste.

