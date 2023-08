Onsdagens direkte TV-sport: Norsk superkveld i VM i friidrett

Det er den såkalte superonsdagen i VM i friidrett med finaler både på 1500m og 400m hekk for menn. Skal det bli to noske gullmdaljer i løpet av en drøy halvtime? Dessuten skal Molde ut playoff for Mesterligaen.