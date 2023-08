Mr. EØS er ny klimasjef i EU-kommisjonen

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen har gitt mannen som i dag blant annet har ansvaret for EØS-avtalen, jobben som ansvarlig for EUs klimapolitikk. Det betyr at Maroš Šefčovič fra Slovakia skal fylle skoene etter Frans Timmermans, som har levert sin oppsigelse. Timmermans er nå valgt til å lede en rødgrønn allianse ved valget i Nederland i november. Timmermans mål er å bli statsminister i Nederland, om velgerne vil.

Også sosialdemokrat

Šefčovič er, som Timmermans, sosialdemokrat. Han er tidligere energikommissær og har besøkt Norge en rekke ganger. Han er kanskje den EU-kommissæren norske politikere har hatt tettest kontakt med. På siste møte i EØS-rådet kritiserte han Norge, fordi vi ikke innarbeider EU-lovgivning raskt nok. Dette er bare et eksempel på problemene mellom Norge og EU.

Han karakteriseres som en slags «Mr. Fix it» i Brussel. Šefčovič har tidligere måtte hoppe inn og overta helseporteføljen, da den maltesiske kommissæren John Dalli måtte gå av etter en skandale. Han fikk også ansvaret for de følsomme relasjonene til britene etter brexit.

Šefčovič har bakgrunn som diplomat. Han har blant annet vært Slovakias ambassadør i Israel og var EU-ambassadør før han ble kommissær. Han har også vært valgt inn i Europaparlamentet for sosialdemokratene.

Gass og EØS

EØS-avtalen har vært hans ansvarsområde, i tillegg til å samordne EUs innkjøp av gass og batterisamarbeidet mellom EU-land. Det betyr at han langt fra er ukjent med den porteføljen han nå overtar. Men han overtar ansvaret for det grønne skifte i en tid da EUs klimapolitikk møter økende motstand i flere medlemsland.

Visepresident Maroš Šefčovič i EU-kommisjonen sammen med næringsminister Jan Christian Vestre under et besøk i Oslo i fjor. ( Marius Gulliksrud)

Ny fra Nederland

Det er ikke kjent hvem som overtar plassen som Nederlands kommissær. Kommisjonens president Ursula von der Leyen har bedt den nederlandske statsministeren Mark Rutte om å nominere en ny kommissær. Den nye nederlandske kommissæren vil ikke nødvendigvis få den porteføljen som Timmermans hadde, skriver Politico.

Det blir opptil Kommisjonens president å avgjøre ansvarsområdet til den nye kommissæren.

Alf Ole Ask er Energi og Klimas korrespondent i Brussel. Ask skriver om det som skjer innen klima- og energifeltet i EU, og hvordan dette påvirker oss i Norge. Energi og Klima er Norsk klimastiftelses nettavis. Stillingen i Brussel er støttet av Agenda Vestlandet, Fritt Ord og Bergesen-stiftelsen.