Finalen på 1500 meter i kveld: Men hvor er Gjert?

Ingen så dette komme. Jakob Ingebrigtsen utfordres av Narve Gilje Nordås på sin favorittdistanse. En løper som trenes av Jakobs far Gjert, som sønnen har brutt kontakten med. Og Gjert Ingebrigtsen får ikke veilede sin elev fra indre bane. Det har Norges Friidrettsforbund bestemt.

I kveld skal begge håndtere disse følelsene, men først og fremst prestere sportslig.

Har gjemt seg

Norske medier har jaktet Gjert Ingebrigtsen i VM-byen, men den ellers mye fokuserte suksesstreneren har gjemt seg godt.

Få vet hvor han befinner seg under kveldens finale. Det er treningskamerat Per Svela som har den siste oppkjøringen med Nordås.

Forholdet mellom leirene har vært betent. Fjorårets verdensmester Jake Wightman har tidligere uttalt at det mest etiske er om Nordås slår Ingebrigtsen i finalen.

– Det hadde vært fint det. Vi skal ikke kalle det hevn, men at Gjert hadde vist dem fingeren litt. Se her! Dette kunne vært deg. Vi får se. Jakob er favoritt. Han lekte seg der ute i semifinalen, sa Gilje Nordås til NTB etter at finaleplassen ble klar i helgen.

En klar favoritt

– Hva tror du Gjert tenker?

– Han er nervøs. Dette blir spennende. Men først og fremst så løper jeg for en god plassering. Jeg løper for egne sjanser og for å komme så langt fram som mulig, sa Nordås.

For også han er ganske overbevist om at klubbkamerat Jakob Ingebrigtsen tar dette. Jakob ble kraftig irritert da han ikke tok dette gullet i forrige VM.

– Det blir en spennende finale. Alt kan skje. Men jeg har hatt kontroll til nå, sa Jakob etter semifinalen der han begynte å vinke til publikum 100 meter før mål.

Ikke motarbeidet

Før mesterskapet sa Nordås at han følte seg motarbeidet av forbundet ved at de ikke ville gi Gjert Ingebrigtsen trenerakkreditering under VM.

Sportssjef Erlend Slokvik i Friidrettsforbundet har avvist det.

– Nei, det har vi ikke, men jeg kan forstå hans følelse av det all den tid Gjert ikke fikk personlig trenerakkreditering, sier Slokvik til TV 2.

En “totalvurdering” ligger bak.

Kveldens finale starter klokka 21.15 og sendes på NRK1. En drøy halvtime senere skal Karsten Warholm ut i finalen på 400m hekk.

PS. Begge løperne skal også i aksjon på 5000 meter senere i mesterskapet.