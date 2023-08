Tatt for ruskjøring

Den 39 år gamle mannen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Sandnes tinghus.

9. juni i år, omkring klokken 15.00, kjørte han en varebil på Klepp til tross for at han var påvirket av amfetamin.

En blodprøve tatt av viste at han var påvirket tilsvarende en promille på over 0,5 da han kjørte bilen.

«Han inntok amfetamin før han kjørte og burde ha forstått at han var ruset da han kjørte. Skyldkravet etter vegtrafikkloven § 31 er uaktsomhet, og retten finner at siktede har opptrådt uaktsomt», heter det i dommen.

Retten kom til at han skulle ha noe rabatt for å ha kommet med en uforbeholden tilståelse. Dermed ble han dømt til fengsel i 15 dager som ble gjort betinget med en prøvetid på to år, samt en bot på 55.000 kroner.

Han mistet også førerretten i 15 måneder og må avlegge full ny førerprøve for å få denne tilbake.

