Biden besøker hjemløse på brannherjede Maui

– Jeg vil ikke sammenligne vanskeligheter, men vi har en liten følelse, Jill og jeg, av hvordan det var å miste et hjem, sa USAs president Joe Biden i en tale som sikkert var godt ment, men likevel kom ut litt klønete, ifølge Fox News.

– For mange år siden, nå 15 år siden, var jeg i Washington for å møte pressen. Lynet slo ned hjemme i en stor dam, og i ledningen som kom opp under huset vårt, inn i klimaanleggskanalene. For å gjøre en lang historie kort, så mistet jeg nesten kona mi, Corvetten min fra 67 og katten min, fortalte presidenten.

Biden President Joe Biden og førstedame Jill Biden deltar i en velsignelsesseremoni med de eldste i Lahaina på Moku'ula mens de besøker områder som er ødelagt av skogbrannene på Maui. (Evan Vucci/AP)

Kriserammet

Presidenten og førstedame Jill Biden kom mandag til Maui for å gi trøst til dem som er rammet av de kraftige skogbrannene på Hawaii. De ble tatt imot av guvernør Josh Green da de kom til øygruppa i Stillehavet. Ifølge NTB fikk de blant en helikoptertur over de brannrammede områdene.

Det var varslet at presidenten vil komme med en tilleggsbevilgning til katastrofehjelpen og oppnevne en føderal krisekoordinator.

Biden har avbrutt ferien i Lake Tahoe for å besøke øya. Han skal få en oppdatering om situasjonen fra myndighetene på Hawaii, møte redningsfolk, minnes dem som døde og snakke med overlevende, opplyser Det hvite hus.

Biden har sagt at han ville vente med besøket til han var sikker på at han ikke var til hinder for nødhjelpen i området.

– Jeg skal gjøre alt i min makt for å bidra til gjenoppbyggingen av Maui etter denne tragedien, sa han i en uttalelse søndag.

Over 100 personer døde i skogbrannene som brøt ut for rundt to uker siden.

Kjent historie

Når det gjelder Joe Bidens egen brannhistorie, så kom katten, Corvetten og kona fra det i god behold, men Biden, som opplevde situasjonen som dramatisk har visstnok brukt historien flere ganger tidligere.

En rapport fra Associated Press fra 2004 sier at lynet slo ned i Bidens hjem og startet en liten brann som ble begrenset til kjøkkenet. Ifølge rapporten fikk brannmannskapene kontroll over brannen i løpet av 20 minutter og klarte å hindre flammene i å spre seg utover kjøkkenet.

