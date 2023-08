Restauranter sjekker kundenes pengebruk før de ønsker velkommen

Avisen Nice Matin har sitert anonyme kilder på at enkelte restauranter i Saint-Tropez, som har vært et yndet sommersted for kjendiser og det internasjonale jetsettet i mer enn et halvt århundre, har begynt å sjekke kundenes navn i databasen sin og avslå reservasjoner hvis de mente at et tidligere besøk ikke hadde resultert i en stor nok regning eller nok driks.

Nå har ordføreren i Saint-Tropez truet restauranteiere i Middelhavets mest berømte – og overprisede by med sanksjoner etter rapportene om at noen av dem velger ut gjester etter størrelsen på tidligere regninger og at de fastsetter minimumsbeløp de forlanger at gjestene bruker.

– Beskyldningene er ekstremt sjokkerende og dessverre sanne, sier Sylvie Siri ifølge The Guardian til lokale medier, og la til at hun og hele byrådet er fullstendig imot en slik forkastelig praksis som ødelegger byens image.

Nektet bord

En lokal kunde hevder til avisen at dersom du ikke brukte nok penger ved forrige besøk, får du bare beskjed om at det ikke er ledige bord før i september.

Andre ansatte og spisegjester forteller at et annet grep som er blitt vanlig er å si at det er ledig kapasitet, men til en viss pris, som et bord til 5.000 euro (ca. 57.900 kroner) eller et garantert minimumsbeløp på 1.500 euro (17.300 kroner) per person.

I Frankrike er det ikke obligatorisk å gi driks, ettersom en serviceavgift er inkludert som standard i alle restaurantregninger. Likevel forteller den franske avisen at en velstående italiener nylig ble jaget inn på parkeringsplassen av en kelner som var sint fordi han hadde gitt 500 euro (ca. 5.700 kroner) i driks, som var 10 prosent av regningen, i stedet for de vanlige 20 prosent.

Kjendissted

Saint-Tropez, som av forfatteren Guy de Maupassant ble beskrevet som en sjarmerende, enkel datter av havet, ble først oppdaget på slutten av 1800-tallet av malere og forfattere som ble tiltrukket av enkelheten og halvøyas spektakulære lys. Men allerede i 1937 klaget forfatteren Colette over antallet amerikanske biler ved havnen, og hovedrollen ved siden av den da ukjente Brigitte Bardot i filmen «Og Gud skapte kvinnen» fra 1956 befestet byens kjendisstatus.

Saint-Tropez har vært et yndet sommersted for kjendiser og det internasjonale jetsettet i mer enn et halvt århundre. (scanpix/Ap)

I 1989 erklærte Bardot selv at hun ikke lenger kunne bo der, og undersøkelser har gjentatte ganger vist at mange av innbyggerne i Saint-Tropez er lei av de astronomiske prisene, den utilstrekkelige servicen og det likegyldige personalet.

Ordfører Sylvie Siri ønsker nå å møte restauranteierne på slutten av sesongen for å stramme dem opp og minne dem om at det har et ansvar for byens gode navn og rykte, men frykter skaden alt har skjedd siden misligholdet er blitt såpass utbredt før hun rakk å ta affære.

