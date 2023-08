Utsiktene til en ny presidentperiode for Donald J. Trump har fått mange europeiske politikere til å bekymre seg for alliansesamholdet, Nato og krigen i Ukraina.

New York Times, som kaller det politiske spillet som nå pågår for Trump, part 2 lister opp hva som provoserer og skremmer europeerne mest, nemlig alliansesamarbeidet i Nato, krigen i Ukraina og bruk av atomvåpen. For de fleste europeiske regjeringer, med noen få unntak, er dette nærmest for opprørende å tenke på, for ikke å snakke om å diskutere det offentlig, melder avisen.

I kjent stil

Donald Trump bekreftet søndag at han ikke vil delta i den første republikanske primærvalgdebatten denne uken. Ifølge CNN skrev han i kjent stil på sine sosiale medier at offentligheten allerede vet hvem han er:

– Jeg kommer derfor ikke til å delta i debattene! skriver Trump. Det var ikke umiddelbart klart om Trump mente at han vil stå over alle de planlagte debattene – det er planlagt en ny primærdebatt i september – eller alle fremtidige debatter.

– En ny CBS-måling viser at jeg leder feltet med «legendariske» sifre, skriver Trump på sin egen plattform Truth Social.

Ifølge NTB gir målingen ham en oppslutning på hele 62 prosent, 46 prosentpoeng foran nærmeste utfordrer Ron DeSantis.

– Folk vet hvem jeg er og hvor vellykket presidentperioden min var, skriver han videre og avslutter med store bokstaver:

– JEG VIL DERFOR IKKE STILLE I DEBATTENE.

Før helgen sa kilder nær Trump til New York Times at han ikke ville stille i TV-debatten som sendes på Fox News førstkommende søndag. Folk nær ham har i flere måneder sagt at han verken vil stille i den første eller den andre debatten. Begge arrangeres av den republikanske partiledelsen.

Hevngjerrig

Flere europeiske tjenestemenn husker Donald Trump som humørsyk og hevngjerrig. Det er en av årsakene til at mange ikke ønsker å uttale seg om utsiktene til et nytt Trump-presidentskap, skriver New York Times.

– De ønsker ikke å engasjere seg i amerikansk innenrikspolitikk, men de kan også bli nødt til å forholde seg til Trump hvis han blir valgt, og noen sier at de husker ham som hevngjerrig når det gjelder kritikk, skriver avisen.

Skremmende

Men utsikten til at Donald Trump kan vinne republikanernes nominasjon til presidentvalget og vende tilbake til Det hvite hus, er et viktig tema for private diskusjoner.

– Det er litt skremmende, det kan man godt si, sier Steven Everts, en EU-diplomat som snart blir direktør for European Union Institute for Security Studies.

– Vi var lettet over president Biden og hans respons på Ukraina, men nå er vi tvunget til å konfrontere Trump-spørsmålet igjen. Med tanke på den enorme rollen USA spiller for europeisk sikkerhet må vi nå tenke gjennom hva dette betyr for vår egen politikk, for det europeiske forsvaret og for Ukraina selv, sier Everts til New York Times.

Sinna Trump

Thomas Kleine-Brockhoff, en tidligere tysk embetsmann som nå jobber for German Marshall Fund i Berlin hevder at en ny Trump-periode vil være annerledes enn den første, og mye verre fordi Trump nå har erfaring og vet hvilke virkemidler han skal bruke. Og at han er sint. Kleine-Brockhoff forteller at han husker at han snakket med daværende forbundskansler Angela Merkel den kvelden hun kom hjem fra sitt første møte med Trump som president.

– Som vanlig var hun opptatt av å håndtere mannen slik hun har håndtert dusinvis av mektige menn. Men ingen kommer til å tro at de kan håndtere Trump Two, sier Kleine-Brockhoff.

Nato-tvil

For mange europeiske tjenestemenn har Biden gjenopprettet kontinuiteten i USAs engasjement i Europa siden andre verdenskrig: en pålitelig, til og med uunnværlig, alliert har gjort det mulig for kontinentet å holde sammen, samtidig som han har gitt en ufravikelig sikkerhetsgaranti.

Ifølge Trump og hans støttespillere har dette forholdet gjort det mulig for Europa å unngå å bruke penger på sitt eget forsvar, noe som har gitt næring til Trumps trusler om å redusere eller trekke tilbake amerikanske forpliktelser.

USAs forhold til Nato og krigen i Ukraina er blant de sakene som bekymrer europeiske ledere mest dersom Trump skulle komme tilbake til makten, hevder New York Times.

– Nato-alliansen er ikke så mye en traktatforpliktelse som en tillitsforpliktelse, sier Ivo Daalder, en tidligere amerikansk Nato-ambassadør. Med tanke på den tvilen Trump skapte i sin første periode, kan hans tilbakekomst som president bety slutten på alliansen, juridisk eller ikke. I samtaler med europeere, sier Daalder, at europeerne er dypt bekymret for valget i 2024 og hvordan det vil påvirke alliansen. Uansett om det gjelder Ukraina eller Natos samhold, er det det eneste spørsmålet som stilles.

Jan Techau, en tidligere tysk forsvarsminister som nå jobber for Eurasia Group, sier til New York Times at et USA som snur ryggen til, i verste fall vil skape et eksistensielt problem for Europa i en tid der både Kina og Russland jobber iherdig for å splitte europeerne.

– Det er helt klart at Putin har til hensikt å fortsette krigen, i hvert fall fram til det amerikanske valget, og han håper på Trump, i likhet med Kinas leder Xi Jinping. Det kan bli et stort sjokk for europeerne, sier Thomas Gomart, direktør for det franske instituttet for internasjonale relasjoner.