Unge blir stemplet som syke – mens bedriftene skriker etter folk

Norges forskningsråd har bevilget 12 millioner kroner til et forskningsprosjekt som skal se på hvorfor vi har så mange ufrivillig ledige unge.

Norske bedrifter skriker etter arbeidskraft. Likevel står 1 av 10 unge uten arbeid, utdanning eller opplæring.

Det er mange årsaker til det, ifølge forskere.

Det kan blant annet skyldes at aktive arbeidsmarkedstiltak ikke har den effekten man skulle ønske.

Forskerne har sett at:

Denne gruppen har lav utdanning i et arbeidsmarked med høye kvalifikasjonskrav.

Faller du først utenfor, er det vanskelig å få en fot inn i arbeidslivet.

Arbeidsmarkedet er mer polarisert.

Stadig flere unge ender opp på helserelaterte ytelser.

Fafo leder an

Forsker Anne Hege Strand skal lede arbeidet med prosjektet «Engaging work places», som skal gå over fire år. Dette er et prosjekt hvor Fafo samarbeider med LO, NHO og Frisch-senteret.

Utgangspunktet for prosjektet er at Forskningsrådet ville støtte forskning på hvordan man kan få flere unge ut i jobb.

Fafo søkte og trakk fram behovet for å se på virkemidler som er knyttet opp mot partene i arbeidslivet for å få flere unge i jobb.

Det er store problemer knyttet til den arbeidsmarkedspolitikken vi har i dag og som tidligere er blitt ført, mener Strand.

Forsker Anne Hege Strand. (Helge Rønning Birkelund/FriFagbevegelse)

– Vi har ikke alle fasitsvarene, men utfordringen er hvordan vi har utformet det norske trygdesystemet. Det gjør det mye lettere, nærmest, å få folk over på trygd enn å få de over i jobb. Den trygden man raskt havner på, er arbeidsavklaringspenger (AAP) som er en helseytelse, sier hun.

Strand slår fast at:

– Når ungdom ikke fikser skolen, går de til Nav og ender opp med en diagnose om at de er psykisk syk. For da har de krav på AAP.

– Da har du bygget deg opp en identitet som syk, snarere enn en identitet som en som vil bidra ut i arbeidslivet. Så går det en spiral som fører unge ut av arbeidslivet over på ufør, heller enn inn i arbeidslivet, sier Anne Hege Strand til FriFagbevegelse.

Foreslår ungdomslønn

Hun mener et av grunnproblemene er at en ungdom som ikke fikser skolen så godt, ikke har den kompetansen som arbeidsgivere i første rekke ønsker seg.

Da begynner spiralen å gå feil vei.

Unge som ikke har vært innom arbeidslivet, får heller ikke ledighetstrygd. Men må leve på ytelser fra Nav.

Med dette som bakteppe, har Fafo foreslått å innføre en slags ungdomslønn, som ligner mer på vanlig arbeidsledighetstrygd.

– Hvis du er ung og står utenfor arbeidslivet, er det ikke noe poeng å fokusere på hvorfor du trenger penger fra Nav. Da kan du like gjerne si at du er ledig, heller enn at du er syk. Det løser ikke i seg selv problemet, men kan hindre at du blir sykeliggjort, mener Strand.

– Det er en riktigere vei. Da kan du finne mer ut om virkemidler for at arbeidsgiver blir mer interessert i å få tak i disse. Arbeidsgiverne trenger arbeidskraften nå. Men det er en god kobling mellom unge med lave kvalifikasjoner og litt lite tro på seg selv og vondt i psyken, og arbeidsgiverne. De finner hverandre ikke i dag, mener Strand.

AUF positive

AUF-leder Astrid Hoem applauderer prosjektet.

– At fellesskapet stiller opp for unge som faller utenfor arbeidslivet, har vært og er en av våre viktigste hjertesaker i AUF, sier hun til FriFagbevegelse.

– Nå har vi heldigvis en regjering som gjør mye bra nå. Det er supert at man skal forske mer på gode løsninger, legger hun til.

