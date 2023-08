Til angrep på Høyre for manglende rassikring: – Helt idiotisk

Det er nå snart to uker siden ekstremværet «Hans» traff Norge. Den første til flom, jordskred og oversvømmelser, og er ifølge Finans Norge en av de dyreste naturkatastrofene som noen gang har rammet Norge.

Fortsatt er konsekvensene ikke på langt nær avklart, og det kommer daglig nye rapporter om store tap. Skadene ble for noen dager siden anslått til å koste rundt 1,6 milliarder kroner. Veier har rast ut, bruer har falt ned, og elver har flommet langt over sine grenser.

Nå tar Rødt et kraftig oppgjør med Høyres prioriteringer. Stortingsrepresentant Sofie Marhaug mener Høyre har foreslått kraftige kutt i nettopp rassikring og tiltakene som beskytter mot flom og ekstremvær.

– Er det et parti som nedprioriterer natur, så er det Høyre, sier Rødt-stortingsrepresentant Sofie Marhaug til Dagsavisen.

– Et minimum i det offentlige ordskiftet må hvert fall være at vi snakker sant om andre partiers prioriteringer, kontrer Høyres Liv Kari Eskeland.

Fredag i september

– Først driter hun seg jo litt ut med sleivete kommentarer. Det kan skje den beste. Men det som er provoserende er at Høyre ikke prioriterer klimatilpasning, sier Marhaug.

Hun viser til Erna Solbergs sammenligning av «Hans»-uværet i Oslo med en vanlig september i Bergen. Men den spøkefulle undervurderingen fra landets forrige statsminister støttes opp av Høyres faktiske prioriteringer, mener Marhaug.

Sofie Marhaug, stortingsrepresentant for Rødt. (Mari Wigdel)

Rødt-stortingsrepresentanten har lest Høyres alternative statsbudsjett for 2023 og mener særlig naturbaserte løsninger, å forsterke naturens egen infrastruktur, må lide i Høyres forslag til budsjett.

– Er det et parti som nedprioriterer natur, så er det Høyre. Men for å unngå de verste konsekvensene av klimaendringene er vi nødt til å styrke naturvernet. Naturvern er god klimatilpasning, sier Marhaug.

---

Høyres klimaforverringer, ifølge Rødt:

* Utsette noe vedlikehold av riksvei -200 mill.

* Utsette noe vedlikehold jernbanespor -200 mill.

* Ikke ett ord om flom eller skred

* Kutter 7, 8 millioner i frivillig skogvern

* Samla kutt på 181, mill. i klima og miljødepartementet

(Fra Høyres alternative budsjett for 2023)

---

I tillegg viser Rødts Marhaug til at Høyre kutter i penger til flom og skredsikring i budsjettforslaget sitt.

– Det bruker de ikke noe ekstra på. Og de kutter i oppgradering av vei og bane. Det er jo også helt idiotisk. De sier de bare utsetter det, men det er jo en måte å kutte på. Det vi trenger er massiv oppgradering og rassikring av vei og bane, sier hun.

Høyre aksepterer på ingen måte kritikken.

– Det er ikke riktig. Høyre har foreslått mer penger til flom- og skredsikring enn Ap, Sp og SV ble enige om i budsjettavtalen. De reduserte dette med 20 millioner kroner, hvorav fem av dem skulle gå til sluttføring av sikringstiltakene i Gjerdrum, skriver stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland i en e-post til Dagsavisen.

– Vi brukte betydelig mer penger på sikring av flom og skred i regjering, men behovet er fortsatt stort så vi må fortsette å gi mer penger til dette, fortsetter Høyre-representanten.

Hun innrømmer likevel at Høyre i sitt alternative 2023-budsjett kuttet i vedlikehold på vei.

– I regjering reduserte Høyre vedlikeholdsetterslepet på riksvei hvert år siden 2015. I Høyres alternative budsjett prioriterte vi oppstart og forberedende arbeid på riksveiprosjekter. For å få til det reduserte vi bevilgningen til vedlikehold, skriver hun.

Liv Kari Eskeland er stortingsrepresentant for Høyre og representerer Hordaland. (Høyre)

– Vi reduserte imidlertid ikke bevilgningen til rassikring. I Nasjonal transportplan økte vi satsingen på skred sammenlignet med forrige plan, og vi la inn flere større skredsikringsprosjekt i første periode, forklarer stortingsrepresentanten fra Hordaland.

Eskeland lover at Høyre vil fortsette å gi penger til sikring mot flom og skred. Og forteller at de økte bevilgningene betydelig da de var i regjering.

[ Martin Kolberg: Åpne døra for SV, MDG og Rødt ]

Har foreslått mer enn Ap, SV og SV

– Er det virkelig systematisk, Marhaug? At Høyre nedprioriterer dette?

– I hvert fall i budsjettet for 2023. Høyre prioriterer ikke natur. De prioriterer heller ikke flom, skred eller det kjedelige vedlikeholdsarbeidet. Så kan det være de var flinkere i posisjon, men i opposisjon er de helt useriøse på klimatilpasning. De bruker det som salderingspost, sier Marhaug.

– Da holder det ikke med en unnskyldning for en sleivete kommentar. Det må skje både gjennom penger til NVE, til kommunene, men også til natur, sier hun.

Høyres Eskeland mener Rødt heller burde bruke kreftene på å hjelpe, enn på å angripe Høyre.

– Jeg syns vi burde konsentrere oss om hvordan vi skal hjelpe de menneskene og de kommunene som har fått hjemmene sine, barnehagen sin og arbeidsplassen sin ødelagt av ekstremværet, skriver hun.

– Et minimum i det offentlige ordskiftet må hvert fall være at vi snakker sant om andre partiers prioriteringer, så her burde heller Rødt rette pekefingeren mot Ap, Sp og SV som i sin budsjettavtale reduserte beløpet til flom- og skredsikring, avslutter Eskeland.

[ Mimir om ransel-utdeling: – Ganske håpløst ]