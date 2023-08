Tror ikke et sekund på at Høyre ikke vil privatisere: – Blir helt Joker Nord

Høyres ordførerkandidat i Trondheim, Kent Ranum, er mildt sagt tvetydig når han blir utfordret på spørsmålet om privatisering av velferd. Det mener Aps ordførerkandidat, Emil Raaen, både er en utfordring for hans eget parti, men også for velgerne.

– Hvilken versjon skal velgerne tro på. Skal de tro på budsjettene eller valgprogrammet. Hvilken versjon får de etterpå? Dette blir jo helt Joker Nord, sier Emil Raaen til FriFagbevegelse.

Privatisering under Høyre?

I valgprogrammet står det at «Høyre mener fritt behandlingsvalg og mulighet til å velge mellom kommunale, ideelle og private tilbydere er viktig mål for offentlige velferds- og helsetjenester».

Men i Høyres alternative budsjett med samarbeidspartiene for inneværende periode, ligger det inne en innsparing gjennom privatisering.

Og i NRKs lokalvalgguide for Trondheim står det at Ranum og Høyre er «enig» i påstanden om at «Trondheim må legge til rette for at det kan åpnes flere private helsetilbud».

Før sommeren lovet Høyre-politikeren likevel at han ikke skal privatisere hvis de vinner valget.

Stoler ikke på Høyre

LO-leder Peggy Hessen Følsvik tror imidlertid ikke et sekund på at Høyre ikke vil privatisere eldreomsorgen.

– Jeg tror de har skjønt at flesteparten ikke synes det er en god idé. Det viser også meningsmålinger. Jeg tror det kommer til å skje, men at de ikke tør si det, sier Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

LO-lederen mener Høyres politikk er klar på dette området og at Høyres såkalte snuoperasjon i Trondheim «ikke står til troende».

Betyr færre ansatte

Aps ordførerkandidat i Trondheim synes også det er veldig vanskelig å vite hvilken versjon av Høyre han skal tro på.

For ham fremstår det som eventyrlig at de først skal spare gjennom konkurranseutsetting i budsjettene, og så skal de private bedriftene ta inn en fortjeneste. Det betyr i sum en ganske stor nedgang i antall ansatte, hevder han.

– Jeg har lest noen helse- og velferdsbudsjett opp gjennom årene. De består i hovedsak av folk eller helt nødvendig utstyr. Det er ikke slik at man flotter seg med flott ekstrautstyr. Det man i realiteten sier er at man skal redusere antall ansatte, mener han.

Han minner også om at Velferdsutvalgets rapport slår fast at «kommersielle produsenter i gjennomsnitt har et lønnsnivå 9 prosent lavere enn hos offentlige produsenter».

– Vil ikke privatisere

Høyres ordførerkandidat i Trondheim, Knut Ranum, har ikke besvart henvendelser fra FriFagbevegelse, verken på telefon eller mail.

Gjennom telefonen til Trondheim Høyre fikk vi en sms om at han ikke hadde tid til å svare på grunn av tett kalender, og at han sendte henvendelsen videre internt for oppfølging.

Gjennom en rådgiver fikk FriFagbevegelse følgende svar på spørsmål om Høyre vil følge valgprogrammet eller sine alternative budsjett:

«I vårt program er vi tydelige på at vi ikke skal konkurranseutsette eller rekommunalisere. Trondheim Høyre går til valg på å styrke bemanningen, heve kompetansen, og være en bedre arbeidsgiver for alle våre ansatte. Høyre er helt tydelige på at det skal stilles strenge krav for å sikre ansatte gode lønns- og pensjonsvilkår.»

På spørsmål om hvorfor Høyre har så stor oppslutning som de har hatt i forhold til Arbeiderpartiet, mener nestleder i Høyre, Henrik Asheim, at både rikspressen og politiske motstandere bommer når de gjør konkurranseutsetting til den store debatten rundt eldreomsorgen.

– Det vi er opptatt av, er å få nok sykehjemsplasser, at folk skal få hjelp hjemme. Men rundt i det ganske land tror jeg få er opptatt av hvem som skal utføre tjenestene. Det finnes viktigere utfordringer enn det å ta tak i, sier Henrik Asheim til FriFagbevegelse.

FriFagbevegelse har også forsøkt å få Høyres ordførerkandidat til å utdype flere spørsmål rundt påstandene til hans motkandidat i Trondheim Ap, men får beskjed om at han er opptatt med valgkampinnspurten. Han gjentar via sin rådgiver at det ikke er aktuelt å konkurranseutsette eller rekommunalisere.

