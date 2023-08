Norsk design gjør suksess i Japan

Det var stinn brakke da Elisabeth Stray Pedersen, som designer under merket ESP, viste sin nye kolleksjon på taket av Oslo under årets Oslo Runway. Stray Pedersen, som har spesialisert seg på kåper, jakker og gensere i 100 prosent norsk ull, selger i dag til forhandlere både i Norge og utlandet. Flere av journalistene og influenserne til stede hadde tatt turen helt fra New York og London.

– Det er mye utenlandsk presse på Oslo Runway i år, hva betyr det for deg?

– Det er jo flott å få spredt seg litt ut. Man har jo etter hvert fått en connection til norsk presse, men det er ikke så lett å få kontakt med utenlandsk presse som en norsk designer. Jeg har for eksempel japanske kunder og da er det viktig med internasjonal presse, sier Stray Pedersen til Dagsavisen.

Internasjonal presse strømmet til for å se Elisabeth Stray Pedersens nye kolleksjon under Oslo Runway. (Magnus Nordstrand)

Stolt av Norge

Det var i 2015 at Elisabeth Stray Pedersen etablerte designstudioet ESP, etter å ha overtatt den 60 år gamle oslofabrikken Lillunn som var best kjent for å produsere kåper av ullpledd. Under sin egen merkevare utvikler hun kuraterte, kontemporære kolleksjoner i samarbeid med lokale produsenter, hovedsakelig av den fineste norske lammeullen fra krysningssauen som har gått fritt i høylandet rundt Gol i Norge. Ullen er Svanemerket og tekstilene er Woolmark-sertifisert.

– Jeg liker å jobbe med norsk ull, at det er en norsk ressurs med mange gode kvaliteter, sier Elisabeth Stray Pedersen.

Hun har utforsket nye måter å uttrykke de gamle håndverksteknikkene og materialene som er brukt og utviklet over flere tiår og samarbeider med et utvalg av lokale håndverkslaug i Norge, som båndmakeren på Dovrefjell og trådmakeren i Romsdalen.

Elisabeth Stray Pedersen selger norsk design til Japan. (Alex Conu)

– Hvem er plaggene i ESP-kolleksjonen tenkt for?

– Jeg prøver å nå bredt ut og håper det er plagg som appellerer til folk som bryr seg om tiden vi lever i og som også gjerne vil være motebevisste og kanskje har en jobb der en må være representativ.

Reparasjons-kolleksjon

Ekstra oppsikt vakte det at den norske designeren har vektlagt reparasjon i sine kolleksjoner, noe som i år var ekstra tydelig med små sy-kit som fulgte med plaggene. Så kanskje er det på tide å plukke opp bestemors gamle kunnskaper som å sy og stoppe?

– Ja, vi tenker at plaggene du kjøper får lengre levetid om du reparerer. Med jakkene våre følger det et reparasjonskit og tanken er at du skal kunne se for deg plaggene 15 år fram i tid, hvor de eventuelt vil bli slitt, få flekker og hvor de eventuelt vil kunne trenge forsterkning. Og så jobbet vi konseptuelt med reparasjon og ulike reparasjonsteknikker, og dette er resultatet, sier Stray Pedersen.

ESPs nye kolleksjon kommer med nål og tråd slik at du kan reparere klærne selv når de blir slitt. (Magnus Nordstrand)

Byggeklosser

I likhet med mange andre designere slipper ESP en liten kolleksjon – ni plagg som kan kombineres med plagg fra tidligere kolleksjoner og selvfølgelig det du måtte ha i skapet selv.

– Færre og bedre klær er en bærekraftig tanke, dette at plaggene skal ha et langt liv, sier Stray Pedersen.

– Hvordan er det å være klesdesigner i en tid hvor søpla vokser og det er mye snakk om at vi ikke trenger å produsere flere klær?

– Det er litt krevende, og jeg kjenner jo på at det kan være litt kontraintuitivt å lage nye klær når vi har for mye. Men jeg tror heller ikke at vi helt kan stoppe, men at vi trenger at klærne vi har varer lenger. Hvis jeg kan ha det fokuset, så har jeg på en måte en plass i utviklingen.

– Motebransjen er en bransje med stort forbedringspotensial?

– Ja, absolutt. Så jeg prøver å ta det ansvaret ved ikke å masseprodusere, sier Elisabeth Stray Pedersen.

Norsk ull som varmer japanerne, signert Elisabeth Stray Pedersen. (Magnus Nordstrand)

