Forsvarssjefen: – Linn Therece ble sykere

I sommer ble det kjent at forsvarssjefens kone Linn Therece Johansen Kristoffersen hadde solgt en leilighet på Bislett med fortjeneste til tross for at Eirik Kristoffersen omtalte dem som «samboere».

Salg av bolig er skattepliktig om du ikke har bodd der 12 av de siste 24 måneder. Og ettersom Kristoffersen eier et hus på Jeløya og disponerer forsvarssjefboligen på Akershus festning, var det oppsiktsvekkende at kona ikke skattet av fortjenesten på salget av leiligheten på Bislett i Oslo.

I portrettet med Dagsavisen forklarer forsvarssjefen at kona ble diagnostisert med sykdommen ME (kronisk utmattelsessyndrom) for fem år siden, og at sommeren har vært preget av sykdom.

– Den ble preget av krigen i Ukraina og at Linn Therece ble sykere. Hun fikk ME for fem år siden og nå ble formen hennes dårligere av medietrykket før sommeren. Det er trist å se en så rask og flink person som henne få så mange begrensninger som denne sykdommen gir, sier Eirik Kristoffersen til Dagsavisen.

Kristoffersen har også skrevet et innlegg om konas sykdom på Forsvarets forum.

– Vi hadde og har tro på at hun skal bli helt frisk, derfor ville verken hun eller jeg at sykdommen skulle definere oss. Men med media sitt søkelys på vår bosituasjon, så tror jeg vi begge følte på et behov for å forklare hvorfor ikke alt var som det kunne se ut. For folk som ikke visste om sykdommen. Derfor skrev jeg det jeg skrev. Linn Therece kunne solgt eller leid ut Bislett-leiligheten for lenge siden, men hun var ikke frisk nok til verken å flytte ut eller forholde seg til ukjente leietakere, sier han portrettet.

Kristoffersen erkjenner at han med fordel kunne ha vært mer presis da han ble intervjuet om saken.

– Vi forsøkte å være så mye sammen som mulig og jeg sa i et intervju at vi var «samboere» mens det riktige ville vært forlovet. Det var upresist av meg og ble brukt senere. For øvrig er det hele tiden helsen til Linn Therece som har styrt hva vi kan og ikke kan gjøre sammen.

I portrettet snakker Kristoffersen også ut om:

sine erfaringer i felten og bestekameratens død.

hvordan det er å være leder for en organisasjon sterkt preget av seksuell trakassering.

viktigheten av å være åpen om posttraumatisk stressyndrom.

Linn Therece Johansen Kristoffersen har lest og godkjent sitatene om hennes sykdom.

