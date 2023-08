Senterparti-kandidat: – Føler oss straffet

---

Jakop Mortensen (22)

Andøy kommune i Nordland

Senterpartiet, 5. plass på lista.

Senterpartiet har ordføreren og partiet fikk 14 representanter i kommunestyrevalget i 2019. Ut fra målingene ligger de an til å miste flere av plassene i årets valg.

I sann Dagsavisen-ånd må vi spørre: Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Jeg tror jeg må si kjæresten min.

Du stiller jo til valg, noen politikere du ville stått der med?

– Han Trygve er jo en veldig artig kar, jeg tror jeg ville valgt ham. Hvis vi hadde stått fast i heisen ville jeg prøvd å ha det litt artig og snakket om artige ting.

ANDØY (Nordland): – Jeg føler vi blir straffet, ja.

Jakop Mortensen, 22 år og listekandidat for Senterpartiet (Sp) i Andøy kommune, svarer på spørsmål om han føler lokallaget blir straffet for hvordan partiet sentralt har opptrådt de siste årene.

I Andøy kommune har Senterpartiet rent flertall i kommunestyret, fordi de fikk 56 prosent av stemmene i kommunevalget for fire år siden. En måling fra avisen Vesterålen Online i juni viser en oppslutning på 12 prosent før årets valg.

Det vil være å gå fra 14 til 5 representanter i kommunestyret.

Grunnen flere peker på, er sviktende oppfølgning av lovnader fra partiet sentralt.

Senterpartiet, med leder Trygve Slagsvold Vedum i spissen, uttalte ved stortingsvalget i 2021 at Sp ville beholde forsvarets base på Andøya flystasjon om de fikk regjeringsmakt. I regjeringsforhandlingene med Arbeiderpartiet ble det likevel klart at den militære flybasen skulle flyttes fra Andøy.

– Når forsvaret ikke kom, så forventet vi at det kom andre ting til Andøya, sier Mortensen, og peker på satsingsprosjekt som opplevelsessenteret The Whale og ny dypvannshavn for å kunne ta imot større båter.

– Det har ikke kommet, og det blir vi straffet for.

– Har du tillit til ledelsen sentralt?

– Det må jeg jo ha. Hvis ikke hadde jeg ikke stilt til valg for Senterpartiet.

Jakop Mortensen har tillit til ledelsen i Senterpartiet, til tross for at de faller på meningsmålingene lokalt. (Privat)

Arven etter bestefar

Mortensen har allerede en periode i kommunestyret bak seg, og er på femteplass på Andøy Sps liste til høstens valg.

– Hvis man ønsker endring, så må man engasjere seg, og ikke bare sitte på ræva å klage. I tillegg har bestefaren min vært varaordfører for Sp i Andøy, og tanten min har sittet i kommunestyret for Sp i flere år.

– Så du er litt arvelig belastet?

– Hehe, ja, litt. Så synes jeg det er spennende og artig å se hvordan ting fungerer, og være med på å bestemme.

Men det er ikke bare blodslinjene som har ført han til Senterpartiet. For Mortensen er partiets fokus på å ha tjenester nær folk, og beholde folk i distriktene, viktig for en liten kommune i Nord-Norge.

– Vi er jo avhengig av å ha folk her. Vi er et stort land i areal, så vi må jo nesten bruke hele landet, tenker jeg. Da må det være tjenester nær folk, som forsvar, politi og helsevesen. At folk kan føle seg trygge.

Setter av ettermiddager

De fire foregående årene sier han har vært artige, men at det enda er masse å lære.

– Vi er jo en omstillingskommune, så det har til tider vært ganske lange sakslister og papirer som man må sette seg inn i. Man må jo sette seg inn i det man skal stemme på, så det har blitt en del arbeid og ettermiddager der man må sette av tid til å sette seg inn i sakene. Men som sagt, det er jo spennende, sier han.

Tilbakemeldingene han har fått har vært positive.

– Folk synes det er artig at unge folk tør å stå på liste. Nå ser jeg vi er flere unge i mitt parti, og i de andre partiene. Jeg synes det er veldig bra at unge engasjerer seg. Jeg har ikke opplevd å få ufine kommentarer. Man leser på Facebook at folk er misfornøyd, men jeg har ikke merket noe direkte mot meg, sier han, og oppfordrer andre unge som ønsker å gå inn i politikken til å snakke med andre unge folkevalgte i nærområdet.

– Hvorfor tror du så få unge mennesker stiller til valg?

– Det går litt på at man er usikker på hva det går ut på. Man synes kanskje ikke det ser spennende ut. Det kan og være skummelt å ta en diskusjon med garvede politikere som har sittet i kommunestyret i 30 år, som vet hva de snakker om og holder på med. Men min opplevelse er at folk er fornøyd hvis du tør å ta en diskusjon, og synes det er artig når jeg deltar i diskusjoner, sier han.

Drømmer om flere folk

Mortensen sier at han ikke har noen ambisjoner utover lokalpolitikken.

– Jeg har en jobb som jeg trives godt med i ambulansetjenesten, så jeg har ikke noen andre mål enn å sitte i kommunestyret.

Kampsaken hans er at kommunen skal stimulere til møteplasser og fritidstilbud som sørger for at folk ønsker å bo i hele kommunen.

– Min drøm for Andøy kommune er å få opp befolkningstallet, og at folk som bor her vil fortsette å bo her – også unge folk.

Unge som stiller til valg

Flere hundre unge født mellom 2000 og 2005 stiller til valg i kommune- og fylkestingsvalget i høst. Dagsavisen har snakket med unge fra ni av ti partier på Stortinget i denne serien.

Les også om Jenny Alvestad Aarnes (17) fra Haram kommune, som kan bli landets yngste folkevalgte, Shila Khayrollahzadeh som frykter Høyre Oslo og Sondre Torvanger Hillestad som vil ha et så bredt borgerlig byråd som mulig i Bergen.

