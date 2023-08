50 ansatte på sykehjem i Stavanger skal kurses i ernæring

Kommunestyret ba i siste runde av handlings- og økonomiplanen (HØP), i desember, administrasjonen om vurderte kostnadene og lage et opplegg for å bedre ernæringskompetansen ved sykehjemmene. «I sykehjemmene i Stavanger – både de kommunale og de ideelle private – skal det være personer med matfaglig utdanning og kunnskap på mat og ernæring. Det skal også være en systematisk opplæring av ansatte på ernæring», het det i vedtaket.

Nå legger kommunedirektør Per Kristian Vareide saken fram for politisk godkjenning, og vil sette i gang utdanning innen mat og ernæring for 50 ansatte fra alders- og sykehjem, i høst, i regi av AOF Fagskolen, som hadde beste tilbud i en anbudskonkurranse. Kommunen mottok tilbud fra to av disse. Konkurransen ble målt på pris, og det var AOF Fagskolen som ga det beste tilbudet.

– Veldig glad

– Arbeiderpartiet og de andre flertallspartiene har vært svært opptatt av ernæringssituasjonen på sykehjemmene, og jeg er veldig glad for at administrasjonen legger fram denne saken såpass raskt, etter utredningen har den også vært ute på anbud. Jeg kan love at det blir et bredt politisk flertall for å si ja til dette opplegget, sier Dag Mossige (Ap), leder i utvalg for helse og velferd, til RA.

Han peker på at mange eldre sliter med å få i seg mat med godt nok næringsinnhold.

– Vi vet at mange er underernærte når de kommer til sykehjemmene, og vi må gjøre det vi kan for at eldre får i seg god og næringsrik mat, sier Mossige.

Dag Mossige (Ap), leder i utvalg for helse og velferd. (Mari Wigdel)

For assistenter

I saksdokumentene pekes det på at aldring gir mange fysiologiske endringer i kroppen.

– Flere får nedsatt matlyst, blir mindre aktive og får mindre sult- og tørstefølelse. Det er viktig at ansatte i helsetjenestene er kjent med slike endringer, og vet hvordan mat og ernæring henger sammen med helse og sykdom. Den matfaglige kompetansen hos personalet i alders- og sykehjem kan variere. Ansatte med helsefaglig utdanning har en grunnopplæring om mat og helse, og noen har videreutdanning innen temaet. Likevel kan det være ansatte, særlig assistenter/husassistenter, som ikke har matfaglig opplæring fra før, påpekes det i dokumentene, signert Stavangers nye direktør for helse og velferd, Stina Løkke.

Stavanger kommune har det siste året ansatt rundt 70 assistenter, ansatte uten helsefaglig bakgrunn, på sykehjemmene.

– Det gir rom for bedre tid rundt selve måltidet, mens sykepleierne kan konsentrere seg om det helsefaglige. God ernæring kan forebygge både lidelse og sykdommer, men da trengs det kompetanse, sier Mossige.

Eksamen

Utdanningen gjennom AOF Fagskolen gir de som har studiekompetanse anledning til å ta eksamen med fem studiepoeng. Deltakerne som ikke tar eksamen, får kursbevis. Utdanningen skal bidra til gode holdninger og gi grunnleggende kunnskap om etikk, kommunikasjon og samhandling, måltid til brukere med nedsatt matlyst, fysiologiske endringer hos eldre, hvordan få lyst til å spise, omsorg og motivasjon, sammenhengen mellom mat og helse, sammenhengen mellom mat, alder og medisiner, forebygging av sykdom, mat som bidrag i tilheling av sykdom, måltidets betydning for god ernæring, måltidet som sosialt fellesskap, tilbereding og oppbevaring av mat, kulturelle forskjeller i mat/måltid, næringstetthet/kalorier og kvalitet i mat/matvarer, ernæringsscreening av brukere og underernæring, heter det i saksutredningen.

Saken skal godkjennes i Utvalg for helse og velferd 22. august og i formannskapet 31. august.