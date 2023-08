Så mye får du i strømstøtte fra 1. september

1. september innfører regjeringa endringer i strømstøtteordningen. Du vil fra da få strømstøtte for hver enkelt time spotprisen er over 70 øre per kilowattime i området ditt.

Staten har allerede økt dekningen til å dekke 90 prosent av strømprisen over 70 øre per kilowattime.

Hver husholdning vil få støtte til strømforbruk inntil 5000 kilowattimer i måneden

Den nye ordningen treffer mer presist og tar mer høyde for svingninger i strømprisen gjennom døgnet enn den gamle ordningen, ifølge regjeringa.

Den gamle ordningen var basert på snittprisen for hele måneden, noe folk kunne tape på i perioder med ekstreme strømpriser.

Så lenge det er behov

Strømstøtteordningen er midlertidig og er foreløpig bestemt å vare ut 2024.

Regjeringa påpeker også at krisetiltaket «er tenkt å vare så lenge det er behov for det», sa statssekretær Andreas Bjelland Eriksen i Olje- og energidepartementet til NTB nylig.

Strømprisen vil gå opp igjen

Ifølge kraftanalytikere vil strømprisen trolig stige igjen utover høsten, melder NTB.

Flere ting påvirker strømprisene: Værutviklingen, gassprisene i Europa og nivåene i vannmagasinene.

Ingen fikk noe i juli

I juli i år var strømprisene i hele Norge så lave at ingen fikk strømstøtte, ifølge nettavisa Europower.

Prisen var høyest i område NO2 fra Sunnhordland til Buskerud, og lå på 69 øre per kilowattime, en halvering fra juni måned.

Prisen var lavest i Nord-Norge – og var 22 øre per kilowattime, samme som i juni måned.

