Dette ser du av direktesendt sport på TV søndag

12.15: Sykkel, VM. BMX racing menn, finaler. Fra Glasgow, Skottland. (TV 2 Sport 2)

12.30: Sykkel, VM. Landeveisritt kvinner, fra Glasgow, Skottland. (TV 2)

12.30: Håndball, U19-VM. Plasseringskamp: Norge – Færøyene, fra Arena Varaždin, Varaždin, Kroatia. Vinneren av kampen blir nummer sju, taperen nummer åtte i VM. (V Sport 3)

13.00: Fotball, skotsk Premier League. Runde 2: Aberdeen – Celtic, fra Pittodrie, Aberdeen. (Viasport 1)

13.00: Motorsport, motocross. VM fra Sverige, løp 1 MX2. (Eurosport Norge)

13.00: Golf, LPGA Tour. Fjerde dag av AIG Women’s Open, fra Walton Heath Old Course, London, England. (V Sport Golf)

14.00: Motorsport, motocross. VM fra Sverige, løp 1 MXGP. (Eurosport Norge)

14.30: Fotball, Æresdivisjonen Nederland. Runde 1: Feynoord – Fortuna Sittard, fra De Kuip, Rotterdam. (Viasport 2)

15.00: Fotball, Premier League. Runde 1: Brentford – Tottenham, fra Gtech Community Stadium, Brentford. (Viasport Premier League)

16.00: Motorsport, motocross. VM fra Sverige, løp 2 MX2. (Eurosport Norge)

17.00: Motorsport, motocross. VM fra Sverige, løp 2 MXGP. (Eurosport Norge)

17.00: Fotball, La Liga. Runde 1: Celta Vigo – Osasuna, fra Estadio Municipal de Balaídos, Vigo. (TV 2 Sport Premium)

17.00: Fotball, Eliteserien. Runde 18: Lillestrøm – Viking, fra Åråsen. (TV 2 Sport 1)

17.00: Fotball, Eliteserien. Runde 18: Aalesund – HamKam, fra Color Line Stadion, Aalesund. (TV 2 Sport Premium 2)

17.30: Fotball, Premier League. Runde 1: Chelsea – Liverpool, fra Stamford Bridge, London. To revansjesugne lag møtes til serieåpning. Liverpool endte på femteplass forrige sesong, mens Chelsea havnet på en tolvteplass, langt unna det man hadde forventa. Her frykter begge en marerittstart på sesongen. Kampen har også fått en ekstra tvist, etter overgangssagaen rundt Moisés Caicedo. Brighton-spilleren så ut til å være klar for Liverpool, før det ble kjent at han heller ønsket en overgang til nettopp Chelsea. Det virker i hvert fall sikkert at den unge ecuadorianeren kommer til å befinne seg på Stamford Bridge denne søndagen. (V Sport Premier League)

18.00: Golf, PGA Tour. Fjerde dag av FedEx St. Jude Championship, fra TPC Southwind, Tennessee. Første av tre turneringer i sesongfinalen av FedEx-cupen. Viktor Hovland har spilt seg opp, og er med i seierskampen. (Eurosport Norge)

19.15: Fotball, Eliteserien. Runde 18: Vålerenga – Haugesund, fra Intility Arena, Oslo. Vålerenga jakter på sin første hjemmeseier siden 16. mai, etter seieren borte mot Strømsgodset sist. (TV 2)

19.30: Fotball, La Liga. Runde 1: Villarreal – Real Betis, fra Estadio de la Cerámica, Villareal. (TV 2 Sport Premium)

20.00: Håndball, U19-VM. Finale: Spania – Danmark, fra fra Arena Varaždin, Varaždin, Kroatia. (Viasport 1)

20.00: Motorsport, Nascar. Cup Series, Verizon 200, fra Indianapolis Motor Speedway, Speedway, Indiana (Viasport 3)

20.10: Baseball, MLB. Grunnserien: Houston Astros – Los Angeles Angels, fra Minute Maid Park, Houston, Texas. (Viasport +)

21.30: Fotball, La Liga. Runde 1: Getafe – Barcelona, fra Estadio Coliseum Alfonso Pérez, Getafe, Madrid. (TV 2 Sport Premium)

22.00: Tennis, ATP Tour. ATP Masters 1000 Toronto, finale. Alexis de Minaur møter vinneren av Tommy Paul og Jannik Sinner. (Eurosport 1)

01.00: Golf, US Open kvinner. Finale i US Open Amateur for kvinner, fra Bel-Air Country Club, Los Angeles, USA. (V Sport Golf)

