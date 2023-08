Støre signerer tidligere fotballproff: Hanstveit blir ny statssekretær

Erlend Hanstveit (Ap) er i dag utnevnt som statssekretær i kultur- og likestillingsdepartementet.

Utnevnelsen vil etter alt å dømme styrke regjeringens arbeid med det idrettspolitiske, noe som har vært savnet de to første regjeringsårene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

En av de som jubler over utnevnelsen, er fotballpresident Lise Klaveness:

– Dette er en knallsterk signering av regjeringen og kultur- og likestillingsdepartementet, sier Klaveness til FriFagbevegelse.

– Erlend Hanstveit er en meget kunnskapsrik og samfunnsengasjert mann med hjerte for idrett og fotball, sier Lise Klaveness.

Også LO-leder Peggy Hessen Følsvik roser utnevnelsen.

– Det er en av våre aller beste vi nå gir videre til regjeringen, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

– Erlend kan idrettspolitikk og vil passe perfekt til denne jobben. Han er fotballtrener for barn, han har jobbet mye med frivillighet, han har et hjerte for like muligheter og er opptatt av fellesskapet, sier hun.

Hun er sikker på at han vil tilføre regjeringen en X-faktor som kan synliggjøre at regjeringens politikk løfter de mange og ikke de få.

Bredde og frivillighet

Etter å ha vært fotballproff og tillitsvalgt for idrettsutøvere på toppen av skalaen, gleder han seg til å gjøre en politisk innsats for bredden og frivilligheten innen idretten.

– Det har jeg alltid vært opptatt av og den biten er helt sentral også for toppidretten, sier han til FriFagbevegelse.

Selv deltar han også som frivillig i idretten – blant annet gjennom sine barn i Bergen.

Var førstevalget

Posten som statssekretær i kultur- og likestillingsdepartementet har vært ledig etter at Anette Trettebergstuen gikk av som kulturminister tidligere i sommer.

Etter det FriFagbevegelse erfarer, skal Hanstveit ha vært sterkt ønsket i stillingen.

Selv har han hatt behov for å gå noen runder før han sa ja. Dels av familiære hensyn, men også fordi det får konsekvenser for LO-forbundet han har ledet i tre år.

Inntil videre tar nestleder Karoline Dyhre Breivang ledelsen i forbundet.

Takket nei til Ferguson

Erlend Hanstveit ble konstituert som forbundsleder i NISO 1. august 2020. Da ble hans forgjenger, Joachim Walltin, engasjert i FIFPro, spillernes verdensomspennende organisasjon for profesjonelle fotballspillere. Walltin leder den europeiske delen av FIFPro.

Hanstveit har en lang og begivenhetsrik fotballkarriere bak seg. Han ble i sin tid betegnet som et av Norges største forsvarstalenter.

Allerede som 17-åring viste klubber som PSV Eindhoven, Leeds og Manchester United stor interesse for hans talent. Da ringte også selveste Sir Alex Ferguson til Hanstveit for å lokke ham til Manchester United.

Svaret Ferguson fikk var imidlertid nei. Han prioriterte skolegang og utvikling i Branns fotballgymnas framfor en tidlig start på profflivet.

Han fikk mer enn 40 aldersbestemte landskamper, var i sin tid veletablert på U21-landslaget, og fikk mer enn ti sesonger på a-laget til Brann.

Hanstveit spilte i tillegg fem sesonger i utlandet for Gent (2009–2011) og for svenske Helsingborg (2011-2013), og fikk sin A-landslagsdebut mot Singapore i 2004.

Klokken 12.00 fredag er Erlend Hanstveit på plass som statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet. (Sissel M. Rasmussen)

Ble invitert av Jonas

Etter sin fotballkarriere har Erlend Hanstveit også engasjert seg som trener og ansvarlig for Gatelaget i Bergen, et treningstilbud for rusavhengige i Bergen og omegn.

Det var dette engasjementet som førte til at han meldte seg inn i Arbeiderpartiet i 2016.

Gatelaget han jobbet med i Brann fikk besøk av Jonas Gahr Støre, som inviterte ham til Stortinget for å snakke om prosjektet. Det vekket hans politiske engasjement.

Hanstveit har tidligere også vært engasjert i et forskningsprosjekt som har sett på hvilke effekter samfunnsarbeid har på profesjonelle idrettsutøvere.

Hanstveit har grunnutdanning i ledelse og master i management ved Handelshøyskolen BI.

Offensiv leder

– Selv om han opprinnelig er en lojal venstreback med det defensive som spisskompetanse, kjenner vi Erlend også som en offensiv og strategisk leder av spillerorganisasjonen NISO som blant annet har vært instrumentell i arbeidet med å bedre arbeidsvilkårene for kvinnelige idrettsutøvere, mener Lise Klaveness.

– Erlend kjenner også godt til det prekære behovet for flere og bedre idrettsanlegg i Norge og at myndighetene må sterkere på banen for å verne fotballaktivitetene nå som vi står overfor et EU-forbud mot gummigranulat i kunstgressbanene våre. Dette er noe av det første vi vil snakke med ham og KUD om, sier Lise Klaveness til FriFagbevegelse.

