Prisene har steget 5,4 prosent på ett år: – En god nyhet

Prisene i Norge var i juli 5,4 prosent høyere enn de var for ett år siden. Det er det laveste inflasjonstallet på lenge, forklarer seksjonssjef Espen Kristiansen i seksjon for prisstatistikk i SSB til Dagsavisen.

– Det er et relativt sett lavt tall. Et helt prosentpoeng lavere enn i juni, sier han.

– Så det er en god nyhet, men det sier jo mye om hvor høy prisvekt vi har lagt bak oss, legger han til.

5,4 prosent på et år er fortsatt langt over inflasjonsmålet til Norges Bank, som er på to prosent. Likevel kan tallet gi håp om bedring for økonomien.

– Det er et markant skifte, forklarer Kristiansen.

Særlig prisene på mat og strøm har bidratt til endringene.

Spår liten renteheving

Statistikk-sjef Kristiansen forklarer at det var forventa et fall i prisveksten denne våren, som ikke kom. Inflasjonen holdt seg høy lenger enn mange hadde trodd.

– Den beit seg fast, men nå har vi fått et markant fall, sier han.

Han forteller at Norges Bank har varslet renteheving neste uke, men at dette kan bety at den i hvert fall bare blir på et kvart prosentpoeng.

– Norges Bank er nok veldig glade for disse tallene. De er veldig nære Norges Banks prognose, og de har bommet veldig på prognosene tidligere. Nå har de ikke fått seg en overraskelse.

– Er det nå lov å håpe på en reell endring? At inflasjonen skal ned?

– Det er absolutt lov å håpe. Det er rimelig å tro er at prisveksten skal ned. Mange har jo venta på det vendepunktet veldig lenge. Så jeg vil være forsiktig med å spå for mye om hvor fort og hvor sterkt fallet vil komme. Det kan komme også en rekyl i august, sier han.

I år har nemlig matprisene steget jevnt og trutt hver måned, i stedet for bare i store byks i juli og februar som vanlig. Dermed er spørsmålet om de vil fortsette å stige også i august, hvor de vanligvis faller litt, mener han.

Kronekursen kan forklare

– Er inflasjonen i Norge på samme nivå som landene rundt?

– Nei, egentlig ikke. Mange land har sett at prisveksten har falt ganske kraftig i flere måneder. En nærliggende forklaring er at den norske krona har vært så svak det siste drøye halvåret. Da blir det dyrere å betale for utenlandske varer.

– Så kronekursen er en stor del av forklaringa?

– Det er veldig gode grunner til å tro at det er sånn det er. Det andre landet som ikke har sett vendepunktet ennå er Sverige. De har også hatt svak krone, sier Kristiansen til Dagsavisen.

