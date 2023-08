– Fuck fast fashion!

Onsdag skal det ha blitt solgt mye regntøy og støvler i Fretex’ bod på Øyafestivalen, men torsdag har været snudd og etterspørselen etter solbriller og bøttehatter har skutt i været. Kjedeleder Hilde Kjønstad er fornøyd med plasseringen.

– Vi ser at vi møter en helt annen kundegruppe her, og det må vi jo. Vi må være synlige og tilgjengelige for folk som har lyst til å handle brukt. Vi vil selge så mye bruktklær som mulig og det er en god match med Øyafestivalen som tidlig tok et standpunkt og har gjort ganske mange konkrete miljøtiltak, mener hun.

Fretex er til stede på Øyafestivalen. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Får inn mer enn de kan sortere

Fretex er den største innsamleren av brukte tekstiler i Norge og den eneste med egne sorteringsanlegg, og selv om Kjønstad er glad for alle donasjoner er det ikke til å stikke under stol at nordmenn er flinkere til å gi fra seg enn til å kjøpe bruktklær.

Sorteringsanleggene i Norge klarer ikke åpne mer enn 15 prosent av posene de får inn, resten sendes ut av landet. Av det som sorteres her er hele 80 prosent i en tilstand som kan selges i butikkene, men Kjønstad synes andelen kan bli enda høyere. Hun oppfordrer publikum til å levere ødelagt og skittent tøy til en gjenvinningsstasjon.

– Vi får for eksempel inn mange plagg med flekker som ikke går bort i vask. Det kan vi normalt ikke selge videre, men i forbindelse med Øyafestivalen har vi invitert noen påvirkere til å farge noe av dette med batikkfarger og resultatet har blitt til kjempefine produkter som publikum kan kjøpe her i dag, sier hun.

Les alt om Øya her!

– Vi vil selge så mye bruktklær som mulig, sier kjedeleder i Fretex, Hilde Kjønstad. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

[ Dette bør du IKKE spise på Øya (+) ]

Stadig på moten

Blant påvirkerne som har fått være med å farge klær er Jonas Braaten, Kjetil-André Ward og Oda Kolbjørnsen-Tomassen.

– Jeg synes det var jævlig gøy med de batikk-greiene, det ble sykt kult, sier han.

– Er det ikke et par år siden dette var på moten?

– Nei da, dette er i motebildet noen uker hvert år, vi har bare bestemt at denne helgen er en av de ukene. Og er det fint nok så er det alltid fint, da er det alltid inn, mener Kjetil-André Ward.

– Så vi ser dere i batikk på motevisningene neste uke?

– På første rad, i mitt eget design, svarer Braaten.

En festivalgjenger vurderer påvirkernes batikk-kolleksjon. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

[ Kuttet eksperter på flom og ras: Håper «Hans» blir en vekker ]

Kritisk til brukthandelloven

Oda Kolbjørnsen-Tomassen har skrevet bok om å bli mer bærekraftig i klesveien. Hun oppfordrer til å ikke tenke så mye på hva som er trendy, men heller hva man føler seg komfortabel i og kan bruke om og om igjen.

– Og ja, fuck fast fashion! Det er mitt beste tips, sier hun.

I motsetning til brukte biler og bøker er klær, interiørartikler og møbler som Fretex selger momsbelagte når butikkene har faste ansatte. Kjønstad er kritisk til brukthandelloven hun mener står i veien for å skape arbeidsplasser i sirkulærøkonomien. Med momsfritak ville produktene blitt billigere.

– Det må bli null moms på brukt, slik vi ser det, og også på reparasjon, sier hun.

Brukthandelloven står i veien for å skape arbeidsplasser i sirkulærøkonomien, mener Kjønstad. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

[ Stoppet «Hans» deg fra å komme på Øya i år? Da kan du ha krav på erstatning ]

[ Ary: Svart sommerfugl i taktfast dans (+) ]