Lederskifte i Dagsavisen

Lysholm går til en stilling som daglig leder og ansvarlig redaktør for Avisa Oslo, og får også det overordnede ansvaret for Amedias bydelsaviser i Oslo. Han begynner i Amedia 1. oktober og vil fram til da stå til disposisjon for Dagsavisens styre og konstituerte ledelse.

– Min oppsigelse ble levert før jeg hadde bestemt meg for en vei videre. Men når jeg nå har takket ja til en annen stilling, som jeg er motivert for og gleder meg stort til å ta fatt på, er det på tide å takke for meg overfor ansatte, eiere og ikke minst leserne. Til leserne har jeg lyst til å si at det har vært en stor ære å få lov til å passe på avisa deres i disse årene, sier Lysholm.

– Jeg kan forsikre om at det ikke var med lett hjerte jeg kom til konklusjonen om å si opp jobben min etter mye grubling gjennom sommerferien, og jeg takker for den tilliten som er vist meg gjennom det som er blitt hele 13 år, hvorav 12 år som Dagsavisens øverste leder. Det er sprøtt å tenke tilbake på at det den gang virket nesten som utopi at avisa skulle kunne leve helt fram til målet for den første strategiplanen jeg la fram for styret: 130-årsjubileet i mai 2014. Ideen om at Norge trenger en stor, sosialdemokratisk nyhetsdestinasjon digitalt, og at denne skal være Dagsavisen, er ikke blitt mindre viktig gjennom disse årene. Nå er imidlertid tidspunktet kommet for å gi dette viktige prosjektet videre til noen andre. Jeg føler meg rett og slett klar for nye utfordringer, uttaler Lysholm.

Eirik Hoff Lysholm. (Mimsy Møller)

Nina Kordahl har vært direktør i Dagsavisen siden 2012 og har stått for den daglige ledelsen av avisa sammen med Lysholm, mens Tore Ryssdalsnes har vært styreleder i Stiftelsen Dagsavisen de to siste årene. Det er altså en konstituert lederduo som kjenner Dagsavisen meget godt.

– Eirik Hoff Lysholm har gjort en formidabel innsats for Dagsavisen, og da han overtok som øverste leder for 12 år siden var avisen i en svært vanskelig økonomisk situasjon. Han har fått gjennomført en rekke tiltak som på ulike måter har styrket Dagsavisens posisjon. Eirik har evnet å se muligheter få andre har sett, og som redaktør har han en unik stemme og en penn i ypperste klasse. Vi er mange som synes det er trist og vemodig at Eirik nå har valgt å gå videre til nye utfordringer, men først og fremst er vi takknemlig for den ekstraordinære innsatsen som er lagt ned for Dagsavisen over mange år. Vi vil bygge videre på det arbeidet som er gjort, og behovet for en avis som Dagsavisen har i hvert fall ikke blitt mindre, sier styreleder i Dagsavisen Per Magne Tveiten.

- Som styreleder i Dagsavisen er jeg glad for at Nina Kordahl og Tore Ryssdalsnes har sagt seg villige til å bli konstituert som henholdsvis administrerende direktør og sjefredaktør. Begge kjenner Dagsavisen godt og er erfarne og dyktige medieledere. Jeg er trygg på at de vil videreføre Dagsavisen på en god måte. Vi vil så snart som mulig gå i gang med en prosess for å få på plass en permanent ledelse av avisen, uttaler Tveiten.

Ryssdalsnes har fått permisjon fra jobben som daglig leder og ansvarlig redaktør i LO Media i forbindelse med konstitueringen i Dagsavisen. Han har vært i LO Media siden 2003 (daglig leder siden 2009), og har også bred redaksjonell erfaring fra Aftenposten, Fremtiden og Firda.

– Det er selvsagt trist at Eirik gir seg. Vi har jobbet tett sammen om driften i Dagsavisen i mange år og han har vært en nær og meget dyktig kollega. Jeg er takknemlig for tilliten styret har gitt meg og nå skal vi ta fatt på veien videre og jobbe for å nå de målene vi har satt for Dagsavisen, sier konstituert administrerende direktør Nina Kordahl.

– Jeg kjenner Dagsavisen godt etter mange år i styret både for Stiftelsen Dagsavisen og Dagsavisen AS. Jeg ser fram til å gjøre en jobb for avisa i høst, og er glad for å få denne muligheten og for at jeg har fått permisjon fra jobben i LO Media for å lede Dagsavisens dyktige redaksjon, uttaler konstituert sjefredaktør Tore Ryssdalsnes.