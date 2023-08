---

5

KONSERT

Moderat

Øyafestivalen

---

Jada, det er fullt lov å kalle Moderat for supergruppe. Sascha Ring, kjent under navnet Apparat, og duoen Gernot Bronsert og Sebastian Szary, som mange kanskje kjenner fra Mode Selektor, utgjør Moderat fra Tyskland.

Gjengen slapp sin selvtitulerte debut i 2009 og kom med glimrende «More D4ata» i fjor. De har holdt på lenge og bruker litt tid på greiene sine. Ja, litt som Moderat på plate egentlig. Vi blir invitert med, skjønner fort hvor vi skal og lar tre middelaldrende tyskere lede oss på reisen, en reise vi alle kaster oss med på. Med hendene i været.

Les alle sakene om Øya her

Moderat trykker på knapper og vi snakker lun og mollstemt techno. Men da den typen som hørte hjemme i 1999. Du vet rett før verden skulle gå under og alt elektronisk var moderne.

Jeg liker sånne bookinger fra Øya, flere knepp unna imaget som en indiefestival. Her kan det gå unna. Ja helt opp til 130 BPM. Men låtene har likevel en iboende ro, som om en gammel gubbe i hornet på veggen roer det hele ned og byr på en slags indre rytme der låtene operer på to nivåer. Og det er fengende. Ja, fengende som fy.

Trioen åpner med Ghostmorning, en av de roligere låtene og fungerer som et nysgjerrig lite vink. Pst. Hei du. Kom her. Sjekk ut dette. Vi er moderat fra Tyskland. Og ja, det gjør vi gjerne. Blir med på festen altså, der vi kikker inn og lurer litt på hva dette er for noe. Så går det over i New Error som rett og slett svinger som pokker.

Moderat på Øyafestivalen 2023 (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Deretter går det slag i slag med en stemning som nærmest kaller på Berlin, netter, svette, armer i været og klemmer til høyre og venstre, uten at det blir kleint eller dustete. Ja, mulig sidemannen synes det ble rart, men det får så være.

Moderat svinger kanskje mest når de byr på hypnotiserende vokalspor og publikum kan stemme i. Og vi er ikke vonde å be vi.

Moderat på Øyafestivalen 2023 (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Sjekk ut albumet «More D4ta», techno med en iboende popkvalitet og låtsnekring som kryper fra hissige trommer, og sequenzere med mye klang til trommer som skyter med skarpt og treffer midt i hjertet. Slik var det også i teltet som går under navnet Sirkus.

Moderat er tre gubber som trykker på knapper. Og det er vel det onde tunger kaller gubbetechno? Jeg liker det. Moderat altså. og ja, jeg er en gubbe. Party on!