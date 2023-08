Her frykter etaten skred og jordras i kveld

Ekstremværet «Hans» rammer Østlandet for fullt. Foreløpig er Oslo i den oransje randsonen, men kommunen har likevel masser av folk på jobb. Den største bekymringa: skred og jordras.

Det forteller beredskapssjef Ann Kristin Brunborg i Oslo kommune til Dagsavisen. Både Bymiljøetaten, Vann- og Avløpsetaten, og Brann- og redningsetaten er ute og staker sluk, renser takrenner og rydder rister i kveld.

– Vi er fulltallige på jobb framover, sier Brunborg.

– Hva vil du si til folk i Oslo?

– Vi oppfordrer folk til å sikre sine egne verdier. Sørg for at takrenner og sluk er rensket og frie. Følg råd om ferdsel og trafikk.

Hun minner også om de nasjonale rådene for beredskap:

– Ved ekstremvær kan vi miste strømmen. Vi kan miste elektronisk kommunikasjon. Har folk en plan for å klare seg selv i tre dager, spør hun.

– Er det sannsynlig at det vil være nødvendig?

– I Follo har det vært strømbrudd allerede. Nå er infrastrukturen i Oslo mer robust enn som så. Men ved ekstremvær er det en av konsekvensene vi skal være oppmerksomme på. Det er usikkert hva som vil bli konsekvensene i byen.

Alnaelva og Ekebergskrenten

– Hva er dere mest bekymra for?

– Vi har mange områder hvor vi har erfaring med overvann, oversvømmelser og skred. Og vi ser mer og mer at det går små ras på steder som ikke er kartlagt, sier hun.

Likevel er beredskapssjefen mest opptatt av konsekvensene etter at regnværet har gitt seg, på områder som er erosjonsutsatt.

– Vi har bestilt befaringer på skredutsatte soner, sier hun.

– Hvilke?

– Vi har kvikkleirefeltet langs Alnavassdraget. Både nede i Kværnerdalen og på Alfaset. Det betyr ikke at vi er veldig redd for situasjonen der, legger hun til.

I tillegg kan det komme ras i Ekebergskrenten.

– Der har det gått flere ras historisk, og er et område av interesse. Men med endringer i vær og klima har vi sett at det gjerne kan gå ras og skred i områder vi ikke har sett det før.

Hun vil oppfordre alle som ser utglidinger til å rapportere det inn.

Men som nevnt er Oslo nå utenfor det aller verste uværsområdet.

– Det går kanskje greit. Og selv om det verste skulle skje, så er vi forberedt, sier Brunborg.

Nød-SMS kan treffe feil

En siste ting vil beredskapssjefen gjerne få ut et budskap om: Hvis du får en SMS-varsel fra politiet, kan det være at den ikke egentlig gjelder deg. Allerede har flere kommuner i landet sendt ut nødvarsel til telefonene i området. Men Brunborg er redd for at Oslofolk som bor i nærheten av bygrensa kan få meldinger som gjelder nabokommunene.

– Varselet kan treffe abonnenter som befinner seg noen kilometer inne i vår kommune, sier hun.

– Så hvis jeg får en SMS om at nå er det krise, så kan det være at det egentlig handler om Follo?

– Ja, vi har ikke fått bekreftet at det ikke står Oslo. Dette er sånne tiltak som kan være på gang i kommunene som er på rødt nivå, sier hun.

