– Her dreper du lett tre timer

Regn, regn og mer regn. Det viser seg at det har regnet 74,5 millimeter i Oslo i dag. Mer regn skal det også bli, og derfor har Dagsavisen tatt en ringerunde til noen komikere for å høre deres beste råd til ting du kan gjør mens det regner.

– Hva jeg gjør mens det regner? Det er jo faen meg ingenting å gjøre, sier Lars Berrum fra Berrum og Beyer snakker om greier.

Lars Berrum, fotografert like ved den gamle scenen til Humor Nieu, humor-kollektivet han er en del av. (Mimsy Møller)

Mens Dagsavisen ringer, ser han på krimserien «Line Of Duty».

– Hva blir planen i morgen?

– I morgen blir det det samme tror jeg. Vi har fått god trening på å være inne etter covid, men personlig er jeg ekstremt dårlig til å finne på ting mens det regner.

Han forteller at han leser bøker, ser på TV eller lager mat. Kanskje ikke det morsomste svaret, men Bærum har ett fiffig råd.

– Det verste er å komme inn klissvåt, men så er det utrolig digg å bli tørr igjen. Så mitt tips er å gå ut for å bli våt, og så gå inn og bli tørr igjen. Da setter du pris på at du har tak over hodet.

På tide å roe ned

Tara Lina kjent fra podkasten Men All Respekt. (Henriette Dæhlie/NRK)

Tara Lina fra podkasten Med All Respekt anbefaler å rydde opp i ting du ellers aldri rydder opp i. Å rydde er kanskje ikke en spesielt morsom aktivitet, men sett deg ned i sofaen igjen, fordi Shahin kommer med en rydde-aktivitet som krever lite av deg.

– I dag fikk jeg varsel om at jeg har for lite plass på telefonen, da er det bare å gå inn og slette bilder. Det er digg å være inne, og vi må slappe av.

Shahin sier at det er på tide å roe ned, mens Hans herjer.

Verdens beste film

Dagsavisen ringer videre for å finne et litt mer ukonvensjonelt svar enn å slappe av, og bestemte oss for å prøve Hani Hussein, standupkomiker og NRK profil med en solid fjerdeplass i sesong 7 av «Kongen Befaler» på merittlisten.

– Denne samtalen er perfekt timing! Jeg har akkurat sett verdens beste film, «RRR» på Netflix. Her dreper du lett tre timer.

Hussein sier filmen har alt: krig, kjærlighet, og mest av alt absurde actionscener.

Hani Hussein sitt beste tips til inne-aktivitet er å se filmen «RRR». (Marius Mandal)

– Hva skal du i morgen?

– Jeg tror jeg må se den en gang til!

Videre spør vi om hun har noen andre råd til den innesittende befolkningen, men det kommer ikke så mange svar, hun er fortsatt i «RRR»-sonen.

– Jeg har ikke lagt merke til regnet for jeg har vært klistra til skjermen, og jeg anbefaler alle andre å gjøre det samme. Etter filmen kan du sikkert bake et brød eller prøve å få planter til å vokse. Vi gjorde det under korona, så gjør det igjen!

Hun sier videre at hun ikke har noen spesifikke regn-hobbyer, men absurde filmer er noe hun anbefaler på det sterkeste.

– Se «Bridget Jones 2», den er absurd! Om du ikke har sett enern, blir det enda mer absurd, så jeg anbefaler å gå rett på nummer to.

