Det bøtter ned i Oslo: – Øverst på nedbørslista

– Nå klokka åtte er Oslo øverst på nedbørslista, forteller vakthavende meteorolog Magnus Haukeland ved Meteorologisk institutt til Dagsavisen.

Han forteller at det har regnet hele 74,5 millimeter på Besserud det siste døgnet. Og at det er mange målestasjoner i Osloområdet som nå viser nedbør på over 70 millimeter.

– Det er masse, til å være Oslo. Oslo er nå en av de plassene som det regner absolutt mest, sier han.

– Hvor mye er det? Ville det vært mye også i Bergen?

– Nei, det ville ikke det, sier Haukeland, som sitter på nettopp Bergens-kontoret til Meteorologisk institutt.

– Men man tåler jo mer på Vestlandet. Naturen tåler mer og infrastrukturen tåler mer, sier han, og fortsetter:

– Men Oslo-området har vært ganske kraftig berørt. Særlig nord og nordøst for Oslo.

Samtidig er det veldig store lokale forskjeller, forteller han.

– Er vi over toppen av Hans, nå?

– Man vil nok ikke være over toppen ennå. Men det ser ut til at det kan bli en pause i natt. Det vil stå på noen timer til, og så ser det ut som at det vil gi seg litt.

Ikke noen enorm påvirkning

Flytoget mellom Oslo S og Gardermoen er mandag kveld stengt på grunn av ekstremværet. Men ellers er det ikke veldig mye problemer i kollektivtrafikken rundt hovedstaden.

– Foreløpig kan man vel si at det har gått relativt greit, sier pressekontakt Øystein Dahl Johansen i Ruter.

Han forteller at det er noen innstillinger og forsinkelser. Et par grønne busser på Oslo Bussterminal har vært innstilt, og i en dump på Østre Aker blir et alltid en stor vannansamling når det regner.

Ekstremværet «Hans» En varetransport måtte få hjelp til å komme ut etter å ha kjørt inn i vannmassene ved Lørenskog stasjon. Ekstremværet «Hans» har truffet Østlandet med kraftig regnvær og Meteorologisk institutt har sendt ut rødt farevarsel for svært kraftig regn, flom og jordskred i Viken nord for Oslo, Innlandet og deler av Trøndelag. (Stian Lysberg Solum/NTB)

– Det har påvirket noen linjer, særlig ved Lørenskog, sier Dahl Johansen.

– Men i det store har det ikke vært noen enorm påvirkning, legger han til.

– Men vi følger jo med på trafikken hvert minutt, og iverksetter omkjøring eller innstilling hvis det trengs. Den største oppfordringen vår er at folk må vurdere om de må ut og reise. Og hvis de må det, så må man holde seg oppdatert.

– Dagen i dag har vært ganske mye snillere enn det som først var spådd. I hvert fall for Oslo, sier han.

---

Fakta om ekstremvær i Norge

Meteorologisk institutt definerer ekstremvær som sjeldent vær som fører til stor fare for liv og verdier.

Det er strenge kriterier for å kalle en værsituasjon et ekstremvær. De siste årene har vi hatt mellom 1 og 2 ekstremvær i året.

Global oppvarming øker hyppigheten av noen typer ekstremvær, ifølge Meteorologisk institutt.

Vi har flest ekstremvær på vinteren.

(NTB)

---

