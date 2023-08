– Det må kuttes like mye hvert år som det Høyre/Frp-regjeringen gjorde i løpet av seks år. Det er ikke noe alternativ å la være. Da vet vi hva som skjer. Da stiger havet, polene vil smelte og det blir mer ekstremvær. Vi er nødt til å løse klimakrisa nå, sier AUF-leder Astrid Hoem til FriFagbevegelse.

Natur-regnskap

På årets sommerleir på Utøya gjestet klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) AUF. Han ble møtt med et krav om at ikke bare regjeringen, men også alle kommunene, må begynne å lage et natur-regnskap.

Fra før har regjeringen innført et klimabudsjett. Men det er også nødvendig å innføre et natur-regnskap i kommunene, mener AUF.

– Det henger sammen med at vi må ta vare på naturen. Bygger vi ned en skog, for eksempel for å bygge hytter, bygger vi samtidig ned det som renser CO₂, men du bruker også samtidig CO₂ for å reise hytta. Hvis vi har et regnskap for naturen, vil man vite hvor mye natur man bygger ned, sa AUF-leder Astrid Hoem.

– I dag bygger vi ned naturen både til bygninger, motorvei, næringsareal og mye mer. Vi er helt avhengig av at det erstattes slik at regnskapet går opp. Da vil vi få en mer bevisst holdning til det også, mener Astrid Hoem.

– Hver gang vi skal bygge noe nytt skal det løse klimautfordringer. Ikke skape de, mener Hoem.

– Har arvet utfordringer

I sin tale til de 1000 AUF-ungdommene på sommerleiren, var hun klar på at deres generasjon har arvet mange utfordringer som ingen av de har bedt om.

– Som vi ikke har noe annet valg enn å løse, sa hun.

Den største av alle er klimakrisa.

– Og det er ikke en gladsak at det er digg med sol og varme. Det er krise og vi veit det bare vil bli varmere, sa hun.

Det får også konsekvenser. Folk blir sendt på flukt på grunn av ekstremvær. Folk står bokstavelig talt til knærne i flom. Hus brennes i skogbrann.

– Havet stiger. Skogen brenner. Polene smelter. Verden slik vi kjenner den vil bli totalt forandret, mener Astrid Hoem.

Hun minner om at dette er blitt advart mot i 170 år.

– At vi må gjøre det vi kan for å forhindre klimaendringer, sa de også på verdens første klimakonferanse i 1979. At vi skal sette økologi foran økonomi, slo AUF allerede fast på 90-tallet. Nå må vi handle. Og vi har ingen andre å skylde på enn oss selv. Men det er heller ingen andre som kan fikse det enn oss selv, hevder Astrid Hoem.

Hun mener utslippskutt verken kan diskuteres, utsettes eller droppes.

Må stille opp

AUF inviterte til klimadebatt på sommerleiren. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide sa i paneldebatten at det er all grunn til å være bekymret.

– Så gjelder det å snu denne bekymringen fra apati til handling, skaperkraft og vilje. Jeg er helt enig i oppfordringen fra AUF i dag. Vi i regjering skal gjøre alt vi kan, og jeg mener vi gjør mer enn før. Men jeg er ikke sikker på at vi gjør nok, sa Espen Barth Eide.

– Så må vi ha med oss kommunene, for de har stort ansvar for en stor del av økonomien. Hvis vi ikke også gjør det på kommunenivå, får vi det ikke til. Kommunene må bruke all sin innkjøpsmakt, planlegging til å tenke både klima og natur, fortsatte Barth Eide.

Forbundsleder i Handel og Kontor, Christopher Beckham, mener fagbevegelsen kan utgjøre en forskjell på den enkelte arbeidsplass.

– Hvis vi klarer å få til en omstilling på arbeidsplassen kan vi også bidra i kampen mot klimaendringene, mener Beckham.

Han mener AUF har veldig gode krav.

– Jeg sitter her med kanskje regjeringens viktigste statsråd i dette tiåret. Han er nødt til å bestemme farten på hvordan vi skal klare disse klimaomstillingene. Vi skal klare det ute i arbeidslivet. Men vi må sikre at arbeidstakere har et arbeidsliv å leve i. Da skal vi klare dette veldig godt sammen.