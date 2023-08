Så mye betaler Haaland for LO-medlemskapet

Søndag går teppet opp for årets Premier League-sesong. Da møtes fjorårets vinner Manchester City og Arsenal i Community Shield - trolig med to LO-medlemmer på banen.

Hadde LO-forbundet NISO (Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon) avkrevd medlemskontingenten som en prosentsats av inntekten, hadde forbundet vært rikest av alle.

NISO har nemlig alle som spiller på landslaget på medlemslista, blant dem Premier League-stjernene Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard.

Manchester City-spissen Erling Braut Haaland er en av verdens best betalte fotballspillere. Ifølge Forbes har han en årsinntekt på 40 millioner dollar, rundt 450 millioner kroner i tillegg til sponsorinntekter på 130 millioner kroner.

Arsenal-kaptein Martin Ødegaard har på sin side en ukelønn på 130.000 pund - altså en årslønn på mer enn 80 millioner norske kroner.

Superstjernene betaler 860 kroner i måneden, 10.320 kroner i året, for å være medlemmer i LO.

Enormt spenn

– Ja. Vi har et enormt spenn i inntekter på tvers av både idretter, men også innad i enkeltidretter. Vi kan ha to medlemmer og arbeidstakere som sitter ved siden av hverandre i samme garderobe, hvor den ene har 80.000 i årsinntekt og den andre har to millioner kroner, sier forbundsleder i NISO, Erlend Hanstveit til FriFagbevegelse.

Delt kontingentnivå

NISO har et delt kontingent-nivå.

• NISO-medlemmene som tjener mer enn en million kroner, betaler 860 kroner i måneden til NISO, inkludert en egen karriereavbruddsforsikring. Uten forsikringen, er kontingenten 735 kroner i måneden.

Det er mange ulike grenser for mye de andre betaler i kontingent.

• De som tjener mindre enn 100.000 kroner i året, betaler 335 kroner hver måned inkludert forsikring. 210 kroner i måneden uten.

1700 medlemmer

NISO har i dag 1700 medlemmer, og vokser for hver måned. Forbundet har blant annet fått 200 nye medlemmer gjennom prosjektet «LO for alle», som nå er avsluttet.

Fra starten av, var forbundet i hovedsak en organisasjon for lagidretter innen fotball, ishockey og håndball.

Nå er det en interesseorganisasjon for alle idretter og individuelle utøvere.

Mange beholder også medlemskapet etter at de er ferdig som aktive utøvere. Blant annet arrangeres det en årlig «Old stars»-turnering i fotball for tidligere fotballspillere hver høst.

Forbundslederen Erlend Hanstveit har selv en stor og begivenhetsrik fotballkarriere bak seg.

Han ble i sin tid betegnet som et av Norges største forsvarstalenter. Allerede som 17-åring viste klubber som PSV Eindhoven, Leeds og Manchester United stor interesse for talentet hans.

Selveste Sir Alex Ferguson ringte Hanstveit da han var 16-17 år for å lokke ham til Manchester United. Svaret var nei. Hanstveit prioriterte skolegang og utvikling i Branns fotballgymnas framfor en tidlig start på profflivet.

Han fikk mer enn 40 aldersbestemte landskamper, var i sin tid veletablert på U21-landslaget, og fikk mer enn ti sesonger i Brann. Hanstveit spilte i tillegg fem sesonger i utlandet for Gent (2009-2011) og for svenske Helsingborg (2011-2013), og fikk sin A-landslagdebut mot Singapore i 2004.

Solidaritetsfaktor

Erlend Hanstveit, leder av NISO. (Sissel M. Rasmussen)

Selv om lønnsforskjellene innad i LO-forbundet er stor, er solidaritetsfaktoren i forbundet veldig stor. Når det forhandles fram kollektive avtaler, spiller det liten rolle om du heter Erling Braut Haaland eller er debutant på landslaget.

– Grunnfjellet vårt består av utøvere som tjener mellom 0 og 300.000 kroner i året for å drive med toppidrett. Noen må til og med betale for å utøve sin idrett, sier Hanstveit til FriFagbevegelse.

– Vi har også ekstremt store stjerner i både inn - og utland som er medlemmer. Men den siste gruppa viser en veldig god forståelse for andres situasjon – og det er en stor grad av solidaritet mellom våre største stjerner og de som tjener minst, fortsetter han.

NISO var gjennom sine internasjonale kanaler sentrale i forhandlinger internasjonalt foran årets fotball-VM for kvinner.

– Avtalen som til slutt ble inngått med FIFA er et sjumilssteg i riktig retning i forhold til økonomisk kompensasjon for kvinnefotballen. Det kom etter mange års kamp. Det kanskje mest avgjørende var at kapteiner og spillere fra 25 nasjoner gikk direkte på FIFA sammen for å heve nivået på bonusutbetalingene, sier Hanstveit.

Når NISO forhandler fram landslagsavtaler er det hele tiden snakk om samme utbetaling til spillere, uavhengig av spilletid og prestasjoner.

