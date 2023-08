Her må de trene for å beholde jobben

Inne på et splitter nytt treningsrom på Bergen lufthavn kan de ansatte leke seg med topp moderne utstyr til alle døgnets tider. De har minimum to timer avtalefestet trening i arbeidstiden i løpet av uka. Det betyr ofte mer.

– Det er helt konge med den muligheten. Det gir jo en ekstra motivasjon til å trene, sier lufthavnbetjent Christian Linke.

Tøffe krav

Han og kollegene skal snart gjennom den årlige, fysiske røykdykkertesten. I tillegg har Avinor lagt inn en uanmeldt test hvert eneste år. Kravene er strenge. Derfor er de helt nødt til å trene mye.

En dukke på 78 kilo skal slepes 70 meter, og tunge dekk skal flyttes på. Jobben er fysisk krevende, og trening er derfor viktig for å kunne gjennomføre arbeidsoppgavene på Bergen lufthavn, Flesland.

Inne på treningsrommet er Linke i gang med dagens økt sammen med kollegene Jørn Torp og Ørjan Haga.

De er alle veldig fornøyd med å få betalt for å trene.

– Det skulle kanskje tilsi at vi var i enda bedre form enn det vi er i. Jeg føler ikke jeg er godt nok trent i forhold til mulighetene vi har her, ler Torp.

I tillegg til tredemøller, romaskin, vektstenger, håndmanualer, kettlebells og matter tilgjengelig på jobb, får de også spille padeltennis gratis to ganger i uka. De har dessuten rabattavtale på treningssenter.

Hvert år testes betjentene på Flesland for å se om de er fysisk sterke nok til å være røykdykkere. Christian Linke er ikke bekymret for å ikke bestå testen. (Paul S. Amundsen)

Forsker: Litt hjelper

Melina Meyer Magulas, doktorgradsstipendiat i fysisk aktivitet og helse ved Norges idrettshøgskole, sier det er flere måter å få inn mer bevegelse på i løpet av dagen.

Å velge trappen i stedet for heisen, å gå bort til kollegaen i stedet for å skrive e-post eller å ta telefonmøtene mens du går rundt bygget, kan gjøre mye.

– Det trenger ikke være så vanskelig, påpeker hun.

For de som har stillesittende jobb uten anledning til særlig bevegelse, øker kravet for hvor mye de må røre seg utenfor arbeidstiden.

– Mange synes det er utfordrende fordi de er i tidsklemma. Jobben er en stor andel av hverdagen. Når du da setter noen til å sitte stille hele dagen, så har du i mine øyne et ansvar som arbeidsgiver for å tilrettelegge for bevegelse og skape en kultur for at det er greit å forlate pulten for å røre på seg, ser hun.

Helsedirektoratet anbefaler fem timer aktivitet i uka på moderat intensitet, dersom du sitter svært mye stille.

– Jo mer inaktiv man er, desto større risiko for hjerte- og karsykdom, samt metabolsk sykdom, som diabetes type 2. Er du frisk, har du bedre forutsetninger for å gjøre en god jobb og øker sannsynligheten for flere friske leveår. Mer fysisk aktivitet kan også redusere sykefraværet, så det finnes gode grunner til å tilby noe aktivitet i arbeidstiden.

Helsemotivator

På Bergen lufthavn går det i knebøy, markløft, pull ups, benkpress og løping. Mulighetene er mange for å trene funksjonelt og variert.

Det er det som er det viktigste for dem. Å ha en kropp som skal kunne løfte tunge vannslanger, bære oksygentanker, og i verste fall redde noen ut av en brann.

Avinor plikter å både legge til rette for at de gjennomfører treningen og følge opp behovet de ansatte har knyttet til fysisk form og helse.

Christian Linke er helsemotivator på arbeidsplassen. Selv mener han det ikke er så mye jobb fordi kollegene er flinke til å benytte seg av treningsgodene de har.

– Jeg tror de aller fleste trener i alle fall de timene de skal. Og jeg er ikke bekymret for at noen ikke skal stå på den fysiske testen, sier han.

---

Fysisk aktivitet

Arbeidsmiljøloven sier:

Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne.

Helsedirektoratets anbefalinger:

Voksne bør hver uke være fysisk aktive i minst 150 til 300 minutter med moderat intensitet, minst 75 til 150 minutter med høy intensitet eller en kombinasjon av moderat og høy intensitet.

For personer som tilbringer en stor del av dagen i ro, er det ekstra viktig å være fysisk aktiv i den øvrige tiden.

For å kompensere for minst 8–10 timers daglig stillesitting, bør man være fysisk aktiv minst 300 minutter i uken med moderat intensitet eller minst 150 minutter i uken med høy intensitet.

---

