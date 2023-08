Regjerningen øker utstyrsstipend til videregående

– En økning med 40 millioner er bare å applaudere, sier Petter Andreas Lona, leder i Elevorganisasjonen til Dagsavisen.

Men han påpeker samtidig at det ikke er en fullfinansiering.

– Ifølge en rapport fra 2019 om utstyrsstipendet mangler vi 64 millioner, ikke 40. Men når det er sagt er 40 millioner også en god økning.

40 millioner

Statsminister Jonas Gahr Støre lovet lørdag at regjeringen vil gi et stipendløft for elever på videregående skoler, skriver VG.

Regjeringen foreslår å styrke stipendet med 40 millioner kroner for skoleåret 2024-2025, skriver avisen.

Det var Støre selv som kom med løftet i sin tale til AUF på Utøya lørdag.

– Merkes på lommeboka ­

– Fellesskolen vår er tuftet på at alle skal ha rett til en god utdanning uavhengig av bakgrunn og størrelse på familiens lommebok. Derfor styrker vi nå utstyrsstipendet med 40 millioner kroner, i en krevende tid, med høy prisstigning og stigende renter, sier Støre i en pressemelding.

Lona mener regjeringen nå viser at de følger prisøkningen, og har en konkret opptrappingsplan.

– Denne økningen vil merkes på lommeboka til elver i hele Norge. Spesielt for elever som går dyre yrkesfag. Disse vil nå i mindre grad trenge å legge ut for utgifter selv, og det vil de merke.

