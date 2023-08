LOs valgbuss skal rulle landet rundt: – Høstens valg er viktigere enn noensinne

– Dette er en investering fra LO for å løfte venstresiden. Jeg er sikker på at det å være mest mulig til stede lokalt vil løfte både oppslutningen og resultatet ved valget, sier André Nerheim til FriFagbevegelse.

Vil synes

LO har planer om å synes i valgkampen. En buss med LO-logoen ruvende på siden skal bidra til at folk skal bruke stemmeretten ved høstens kommune- og fylkestingsvalg.

«Vi får til mer sammen enn hver for oss. Bruk stemmeretten» står det bakerst på den røde bussen, som får sin ilddåp på dag nummer to langs landeveien.

Da møtes «Erna-bussen» og LO-bussen på Notodden Bluesfestival.

Den første turen for bussen går imidlertid ikke veldig langt – kun fra Youngstorget til Ekebergsletta og Norway Cup.

Jonas og statsråder

«Turnélista» innbefatter ikke mindre enn 29 stoppesteder over store deler av landet, fra onsdag 2. august og i første omgang i to uker.

Bussen starter i Oslo, og skal innom både Viken fylke, Vestfold og Telemark, Innlandet, Trøndelag, videre til Mo i Rana i nord og til Haugesund i vest.

LO-lederen jukser litt og tar en flytur til Narvik så man kan komme enda lenger nord.

Flere statsråder kan plutselig dukke opp. Blant annet de to nestlederne i Ap, Jan Christian Vestre og Tonje Brenna kan finne åpninger i kalenderen sin. Samme med statsminister Jonas Gahr Støre.

Det er heller ikke umulig at det kan dukke opp sentrale politikere i andre partier.

Men viktigst av alt er at dette er et grasrot-prosjekt for medlemmer, lokale tillitsvalgte.

Første gang

LO gjør dette for aller første gang i en lokalvalgkamp. Planen er å bidra lokalt – for og med medlemmer og tillitsvalgte. Målet er å skape positivitet i en tidlig fase av valgkampen.

Leder for politikk og samfunnskontakt i LO, André Nerheim, kaller prosjektet målrettet galskap.

– Høstens valg er viktigere enn noensinne. Vi står i fare for å miste flere rødgrønne kommuner over hele landet. Det får konsekvenser for mange av LOs medlemmer. Partiene på borgerlig side vil gjøre det vanskeligere å få gjennomført LOs politikk, sier André Nerheim til FriFagbevegelse.

Målet er blant å vise folk hvor krevende det blir for 400.000 offentlig ansatte medlemmer i LO om jobbene settes ut på anbud. Eller hvordan seriøse private bedrifter vil erstattes med useriøse og jobber blir utrygge lokalt.

– Da må vi være der det skjer. Det er hva denne bussen er: Oppsøkende virksomhet, legger han til.

– Der er viktig for oss å vise hvem som vil hva i lokalsamfunnet. Blant annet for å synliggjøre alternativene, poengterer Nerheim.

Hans primære hovedoppgave er å koordinere det politiske arbeidet mellom Arbeiderpartiet, LO og LOs forbund.

Hvis han skulle gi bussen et navn måtte det være «færrest mulig høyrestyrte kommuner etter valget-bussen

– Høstens kommunevalg er ekstremt viktig for veldig mange av LOs medlemmer. Viktigere enn noensinne, poengterer han.

En ren LO-buss

Til de som kan komme til å hevde at dette er en fordekt valgkamp for Arbeiderpartiet, slår Nerheim tilbake.

– Dette er en ren LO-buss. Når vi reiser land og strand rundt inviterer vi våre medlemmer, som er sentrale og lokale kandidater. Dette er vårt prosjekt og våre penger, sier han.

Samtidig legger han ikke skjul på at målet er flest mulig kommuner som skal styres av Arbeiderpartiet sammen med partiene på venstresiden.

LO frykter at et politisk skifte i mange kommuner etter valget vil få konsekvenser for regjeringen og den nasjonale politikken.

– Med et fortsatt rødgrønt styre i kommunene vil regjeringens politikk få fotfeste også lokalt. Hvis Frp/Høyre/Venstre og KrF får styre mange kommuner vil det vanskeliggjøre å få gjennomslag for LOs politikk. Derfor driver vi med fagligpolitisk valgkamp.

Ønsker velkommen

LO-bussen er åpen for alle partier og velgere som støtter LOs-saker, og det vil bli servert pøler og vafler.

– Dette er et veldig bra prosjekt for venstresiden. Håpet er at det kan løfte oppslutningen ved valget, sier André Nerheim.

