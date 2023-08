Drømmer om Grønland på rett kjøl

I strålende sol lørdag formiddag var det fullt liv nederst i Akerselva der Akerselva Padleklubb, Akerselva Trebåtforening og Joy – Joint organization for youth var til stede med ulike tilbud for oslofolk som ville ta fjorden i bruk en varm sommerdag.

Som en del av bydel Gamle Oslos prosjekt for å fylle Olafiagangen med aktivitet i sommer har de arrangert kajakkurs, tilbudt ferjeturer og lånt ut små robåter med elmotor som kan rekke helt til Langøyene og tilbake.

– Det er så godt for folk å få lov til å være ute i en miljøvennlig båt og tøffe rundt. De får et eierskap til elva og til fjorden og er veldig oppløfta når de kommer tilbake, sier daglig leder i Joy, Marit Bredesen.

Marit Bredesen vil gi folk på Grønland eierskap til elva og til fjorden. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Et eget områdeløft har som mål å gjøre Grønland og Tøyen til trygge og inkluderende steder. Oslos politikere har i flere år diskutert planer og prosjekter for nettopp Olafiagangen på Grønland. En mathall har blitt foreslått og forkastet, kommunen har forsøkt å pynte opp med maling og plantekasser, samt å lokke folk til området med en liten skøytebane.

De siste månedene har Grønland vært omtalt i mediene flere ganger, særlig i forbindelse med narkotikasalg og gjengkriminalitet i området. Politiet har advart, og politikere har igjen lovet tiltak eller kritisert hverandre. Politiet varslet i juni at de vil være tydeligere til stede på Grønland.

Vil at området tas i bruk av flere

Bredesen startet Joy for ti år siden. I tillegg til leksehjelp og fritidsklubber har de drevet gratis båtutlån på Grønland siden 2017.

– Jeg er veldig glad i bydelen her, i menneskene og det levende miljøet. Her er det liv og røre, sier hun.

Men i likhet med bydelen er hun opptatt av at spesielt området ved elva må tas i bruk av flere om det skal være et trivelig sted å oppholde seg. Nøkkelen er etter hennes syn å tiltrekke seg barnefamilier.

Med båtlivet vil de frivillige organisasjonene skape liv og røre i Olafiagangen nederst på Grønland. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

I juli har Joy lånt ut båter fire dager i uka. Til tross for mye regnvær har tilbudet vært ettertraktet.

– Før kom det aldri noen når det regna, så da bare møtte vi opp, tømte båten for vann og gikk hjem igjen, men nå går ikke det lenger. Disse familiene, de reiser ut uansett, forteller hun.

Redningsvester er påbudt i små båter, og kan lånes i alle størrelser. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Gleder seg over variasjon i friluftstilbudet

Men denne lørdagen var det i hvert fall ingenting å lure på. Agnethe Hamarstrøm tok med seg barna Hedvig (6) og Gard (4) på båttur. Dette var første gang hun benyttet seg av tilbudet, som hun hørte om på Instagram.

– Vi har jo vært i båt før på hytta og sånn, men har ikke tilgang til det ellers, så det var morsomt for ungene å få teste båtlivet i Oslo også, sier hun.

Familien Hamarstrøm fikk en flott båttur i det fine været. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Datteren Hedvig syntes det var stas å være på båttur i det fine været. Hun gleder seg til å begynne på skolen i høst og ble slett ikke redd på vei gjennom den mørke kulverten under Oslo S som leder Akerselva ut til fjorden.

Hamarstrøm synes det er flott med mer variasjon i friluftstilbudet i Oslo.

– Vi bruker marka mye og går på ski, men det er fint å få brukt fjorden også, selv om vi ikke har egen båt, sier hun.

Agnethe Hamarstrøm tok med seg barna Hedvig (6) og Gard (4) på båttur. Hedvig syntes det gikk helt fint å kjøre gjennom den mørke kulverten under Oslo S. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

– Deilig å tilbringe dagene ute

Søsknene Mahnoor Ghauri Sund-Henriksen (16) og Saad Ghauri Sund-Henriksen (18) hjelper til med utlånet og synes de har kapret seg en god sommerjobb.

– Det er deilig å tilbringe dagene ute, i hvert fall i dag når det er så fint vær, sier Mahnoor.

Søsknene har familie både på Sunnmøre og i Lofoten og har fått være med på mange båtturer der, forteller de.

– Jeg er veldig glad i å fiske når jeg er i Nord-Norge eller på Vestlandet, sier Saad.

Mahnoor Ghauri Sund-Henriksen har sommerjobb med å vaske og gjøre i stand båtene om formiddagen før gjestene kommer. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Trenger ikke være båtvant

De tror gratistilbudet er et verdifullt tilskudd til lokalmiljøet.

– Dette kan jo alle benytte seg av, ta med venner og familie ut på fjorden nå om sommeren. Mange har kommet tilbake etter turen og skrytt veldig av hvor fantastisk det var, forteller de.

Noen av gjestene kommer igjen flere ganger i løpet av sesongen, men selv om ikke alle er like båtvante som dem blir ikke søsknene nervøse av å gi opplæring til de som låner båtene.

– Det går ikke fort med disse motorene, så her er det bare å lære seg å svinge og rygge, så får man det til, mener Saad.

Saad Ghauri Sund-Henriksen og søsteren har familie både i vest og i nord, og er vant til å være på vannet. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

For mange et første møte med sjøaktivitet

Akerselva Padleklubb ble stiftet i 2018 som et lavterskeltilbud for å få flere i bydelen til å ta i bruk vannet og har i dag rundt 850 medlemmer. Kommunikasjonsansvarlig Christian Øivindsønn Boger har inntrykk av at de når ut til målgruppen.

– Det er veldig mange lokale som leier, ikke minst robåter, som kanskje får sitt første møte med sjøaktivitet, mener han.

Akerselva Padleklubb skal være et lavterskeltilbud for å få flere i bydelen til å ta i bruk vannet, og arrangerer kurs for store og små i sommer. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Boger er glad for at bymiljøetaten før årets sommersesong har installert lys i kulverten.

– Det har vært en terskel for noen å måtte gjennom der med hodelykt og uten å se utløpet rundt svingen.

Neste på ønskelista er en enklere måte å komme seg ned på vannet. Oppbevaringsplass til fartøyene får de foreløpig låne i en liten bakgård bak et borettslag i nærheten. Årer og redningsvester til robåtene finner han fram i en kommunal utstyrsbod i nærheten.

Christian Øivindsønn Boger henter årer til robåtene i en utstyrsbod i nærheten. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Konkurransepadler av verdensformat

En av dem som hentet seg en kajakk i bakgården denne lørdagen var Viliame Toqitoqi Vunasau-Naivalu. Han bor i området og har lagt merke til det lille båtmiljøet fra balkongen, men dette var første gang han ble med dem på tur.

– Dette er jo veldig lett tilgjengelig for meg her, så jeg ville teste ut klubben og se hvordan de er, sier han.

Midt i asfaltjungelen står et bortgjemt kajakkstativ i en liten bakgård på Grønland. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Men Vunasau-Naivalu er langt ifra uerfaren på vannet. Som oftest trener han imidlertid med lag i Sverige og Storbritannia. Han konkurrerer nemlig på høyt nivå i padling med utriggerkano og dragebåt.

– En dragebåt er en rask kinesisk båt med plass til ti eller tjue personer. Jeg skal faktisk representere Sverige i verdensmesterskapet i dragebåtpadling i Thailand neste måned, forteller han.

Konkurransepadler Viliame Toqitoqi Vunasau-Naivalu sjekket ut den lokale klubben for første gang. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Ferjemann før valgkampen

Maia Hollender har sommerjobb som ferjemann i Akerselva trebåtforening, der han kjører faste avganger mellom Vaterland og Sukkerbiten flere ganger om dagen. Båten er en rekonstruksjon av en flatbunnet lørje som foreningen har bygget på dugnad med tradisjonelle teknikker.

Foreningen får støtte fra bydelen og kulturetaten for å kjøre båten gratis for barn og unge, og Hollender skryter av det lille båtmiljøet som har etablert seg nederst i Akerselva.

– Det er et lite økosystem, nesten. At vi har fått denne aktiviteten på vannet er kjempegøy, sier han.

Maia Hollender skryter av båtmiljøet som har etablert seg nederst i Akerselva. (Johannes Laukeland Fester Sunde)

Hollender er leder i Grønn Ungdoms lokallag i Oslo og synes den sosiale dimensjonen av tilbudene er viktig. Båtkulturen i Oslo har lange tradisjoner, men som fritidssyssel er den få forunt. Forskjellene i byen er sjelden så tydelige som gjennom kulverten under Oslo S.

– Det er veldig spennende akkurat det strekket her, for det er jo veldig store forskjeller på Vaterland og Bjørvika. Det er nesten to rake motsetninger sosioøkonomisk, bare gjennom denne korte tunnelen, sier Hollender.

Lørja til Akerselva Trebåtforening er behandlet med et eksperimentelt miljøvennlig bunnstoff, til glede for dem som bryr seg om livet i fjorden. Maia Hollender har sommerjobb som ferjemann i Akerselva trebåtforening, (Johannes Laukeland Fester Sunde)

