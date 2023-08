Økte kostander en utfordring for fotballfamilien

Fra sin stand på Ekebergsletta i Oslo har kommunikasjonssjef i Norges Fotballforbund, Gro Tvedt Andersen, sett mye fotballglede og mange lag i aksjon under Norway Cup denne uka.

Men alt er ikke bare fryd og gammen i den store fotballfamilien.

Norges Fotballforbund har hatt mange møter med både klubber og kretser som melder om det samme:

Når det både er høye strømpriser, renta går opp, maten blir dyrere, og familieøkonomien er under press, er det en reell bekymring for rekrutteringen til fotballen.

Men når prisene går opp i samfunnet, betyr det ikke bare at det er dyrere å leve for folk flest.

– Det blir også dyrere å drive med fotball, sier Andersen til FriFagbevegelse.

Færre frivillige

– Det klubbene melder om, er at man mer og mer sliter med å skaffe frivillige. Folk har en større barriere for å delta i frivillig arbeid, poengterer hun.

Og uten frivillige, er det vanskelig å drive med idrett.

– Vi er helt avhengig av frivillige for å få hjulene til å gå rundt i klubbene. Idretten har alltid vært avhengig av frivillige for å holde maskineriet i Idretts-Norge i gang, slik at vi kan gi et godt tilbud til barn og unge over hele landet, sier Andersen.

Det er mange årsaker til at det er blitt vanskeligere å få frivillige til å stille opp, tror hun.

– Mange merket etter pandemien at den var et nærmest etterlengtet avbrekk, og at hverdagen for mange er travel. Frivilligheten er også under endring. Å gi et godt tilbud til unge trenger kanskje en annen innretning enn før. Og vi bruker tiden vår litt annerledes enn før, mener Andersen.

[ – Hver gang forskning strider mot henne, så mener hun forskerne tar feil ]

Får støtte

Fotballforbundet frykter at dyrtiden skal gi færre deltakere i fotballen. Det er imidlertid ingen krise for rekrutteringen ennå.

– Ingen blir sendt hjem fra trening fordi de ikke kan betale treningsavgiften. Mange klubber støtter opp om de som ikke har råd til å drive med idretten sin. Men vi kan frykte for framtida. Vi har en dialog med myndighetene og regjeringen om hvilke ordninger vi kan få fram for at alle som vil faktisk kan være med på idretten på lik linje med alle andre. Det er viktig fordi fotballen er en så utrolig viktig arena, sier Gro Tvedt Andersen.

Derfor er også visjonen til Norges Fotballforbund «Fotball er for alle».

[ Lei av å stå i lang dokø på festival? Her er løsningen ]

Flere deltakere

For Bækkelagets Sportsklub, som har arrangert Norway Cup siden begynnelsen av 70-tallet, er situasjonen nærmest motsatt. Arrangøren merker dyrtiden på to måter.

– Tidligere var det en trend at flere og flere ville ligge på hotell, og færre og færre på skole. Det har snudd nå. Det er ikke lenger noen oppadgående trend om hotell. Nå vil langt flere ligge på skole. Det er langt billigere å ha 25 elever spillere i et klasserom, enn på hotell. Dermed har vi også slitt med å skaffe skoleplass, sier Terje Lund til FriFagbevegelse.

Han er tidligere styreleder både for Norway Cup og arrangøren Bækkelagets Sportsklub.

– Det andre vi har merket, er tidenes største påmelding fra Vestlandet. Flere og flere lag bytter ut Dana Cup med Norway Cup. På grunn av kronekursen har de nå prioritert oss, sier Lund.

– Ellers ruller det og går som vanlig. Vi har rekordpåmelding hvis vi tar med håndballcupen som vi for første gang arrangerer samtidig som fotballcupen. Omsetningen på sletta ruller også og går som vanlig, ifølge Lund.

[ Nok en ungdom knivstukket på åpen gate i Oslo – utelukker ikke sammenheng ]

Et samfunnsproblem

Idrettspresident Zaineb Al-Samarai mener det at folk har dårligere råd i dag, er et samfunnsproblem.

– Det er ikke bare idrettens problem. Vi ønsker å være en del av løsningen for det. Det er noen ting vi må se ved oss selv, men det er også kommuner som kan gjøre mer for å få penger. Det er for eksempel en fritidskasse, hvor man kan søke om penger. Det er viktig at denne ordningen blir godt kjent. Kommunene må kjenne sin besøkelsestid og søke, sier hun til FriFagbevegelse.

Kommunale kostnader er også et problem.

– 15 prosent av kostnadene til Norway Cup går til kommunal leie. Det er 12 millioner kroner som pulveriseres ut over deltakerne. Gratis anlegg er en vei å gå for å få ned kostnadene, sier Al-Samarai.

– Det gjelder ikke bare idrettsanlegg, men også skoleanlegg. Å få ned prisene her er en god start, legger hun til.

– Vi vet selvsagt at det ikke bare er en knapp å trykke på for å få bukt med problemene. Når LO nå har tatt et initiativ til et trepartssamarbeid om dette ønsker vi det velkommen, sier Zaineb Al-Samarai.

[ Opptøyer på festival i Stockholm – 52 personer skal være skadd ]

[ Troen på vår individuelle klimamoral ødelegger klimakampenTroen på vår individuelle klimamoral ødelegger klimakampen ]