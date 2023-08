Fire ting dyr gjør når det blir for varmt

Vi mennesker er ikke de eneste som sliter om det blir for varmt. Hos dyr er også ekstremvarme en stor påkjenning. CNN skriver at forskjellige dyr har utviklet forskjellige egenskaper for å takle varmen bedre.

Spytting, snørring og «Splooing»

Avisen skriver at røde kenguruer bruker spytt til å kjøle seg ned. Den største arten av pungdyr, slikker underarmene sine, og dekker et tettpakket nettverk av blodårer og kapillærer i spyttet. Når spyttlaget fordamper, senker det kroppstemperaturen.

Andre dyr som ikke har mulighet til å svette eller pese må holde seg i skyggen.

Du har kanskje sett hunden eller katen din gjøre en «Splooing»? Dyret legger seg ned med beina ut, slik at magen treffer bakken. Slik kjøer dyret seg ned.

[ Klimakamp er klassekamp ]

Er ikke nødvendigvis bra

Forskjellige dyr har utviklet ulike kroppsfasonger for å tilpasse seg varmt vær.

CNN refererer til en rapport fra 2021 som viser at noen dyr utvikler større nebb, bein og ører for å bedre reguleringen av kroppstemperatur.

En australsk pappegøye-art viste en økning i nebbstørrelse på opptil 10 prosent siden 1861. Fosker Sara Ryding ved Deakin University i Australia sier til CNN at dette betyr at dyr utvikler seg i takt med klimaendringene, men det betyr ikke at endringene fører til at de takler det bedre.

– Vi vet heller ikke om disse formskiftene faktisk hjelper til med å overleve (og derfor er fordelaktige) eller ikke. Dette fenomenet med formendring bør ikke sees på som positivt, men det er snarere alarmerende at klimaendringer presser dyr til å utvikle seg slik, under en så relativt kort tidsramme, sier Ryding til CNN.

Rapporten skriver at varmere temperaturer var et «overbevisende» argument da den undersøkte formskifte hos dyr.

[ Trumps amerikanske krig ]

[ Bøndene fornøyd med ny minister: – Har stor kunnskap om vår næring ]